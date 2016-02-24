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Sağlık

Zika virüsü; ABD'de 14 olası 'cinsel yolla bulaşma' vakası

Virüsün bazı insanlarda hiçbir belirtisi görülmüyor

24 Şubat 2016 09:37

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ABD'de Zika virüsünün cinsel yolla bulaşmış olabileceği 14 yeni vakayı incelediklerini açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; ABD'de virüsü kapmış 14 kişi arasında hamile kadınlar da bulunuyor.

Virüs hamile kadınlara bulaşması durumunda bebeklerin beyin ve kafatası gelişimini engelleyebiliyor (mikrosefali) ve doğan bebeklerin kafası normal boyutlardan çok küçük olabiliyor.

Asıl olarak sivrisinekler yoluyla bulaşan virüs, Latin ve Güney Amerika'da yıl başında salgına neden olmuştu.

CDC açıklamayı yapmadan önce, virüsün cinsel yolla bulaşma ihtimaline dair bir rehber yayınlamış ve virüsün görüldüğü bölgeleri ziyaret edenlerin cinsel ilişki sırasında korunmasını ya da hamilelik süresince cinsel ilişkiye girmemelerini önermişti.

ABD'de Zika virüsünün cinsel yolla bulaştığı ilk vaka Şubat ayı başında görülmüştü.

Bilim insanları geçen hafta yaptıkları açıklamada, Brezilya'daki araştırma sonuçlarının, Zika virüsünün mikrosefaliyle bağlantılı olduğu iddialarını kuvvetlendirdiğini açıkladı.

Zika virüsü soğuk algınlığına benzer ağrılar, ateş, gözlerde yanma, eklem ağrıları ve deri döküntüsü gibi belirtilere ortaya çıkıyor.

Ancak bazı insanlarda hiçbir belirti görülmüyor.

Latin Amerika'da artan vakaların ardından Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Ocak ayı sonunda küresel acil durum ilan etmişti.

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