Zika virüsüyle mücadelede sivrisinekler kısırlaştırılacak

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), 30'dan fazla ülkede binlerce kusurlu doğuma yol açan Zika virüsüyle mücadele için sivrisinekleri gama ışınları kullanarak kısırlaştırmayı planladığını açıkladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Zika virüsüyle mücadele kapsamında sinekler, Kanadalı bir şirketi tarafından üretilen kobalt 60 ışınlayıcısıyla kısırlaştırılacak. Sonra kısır sinekler, doğadaki dişi sineklerle çiftleşmeleri için hedeflenen bölgelere salınacak. Bu dişi sineklerin yumurtalarından yavru çıkmayacak.

Uygulama Brezilya'nın kuzeybatısındaki Juazerio kentinde 10'dan fazla kasabada denenecek. Sonuç alınması halinde kapsamı genişletilecek. Kısır sivrisineklerin, insansız hava araçlarıyla (drone) doğaya salınabileceği belirtiliyor.

Uygulamayla kıtada sivrisinek nüfusunun önemli oranda azaltılması hedefleniyor.

UAEK'nin zararlılarla mücadele biriminden moleküler biyolog biyoloji uzmanı Kostas Bourtsiz, "Bu bir doğum kontrol yöntemi. İnsanlar için yapılan aile planlaması gibi" dedi.