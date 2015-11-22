Belçika'da terör alarmı; 16 kişi gözaltına alındı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Radisson Blu Otel, ordu birlikleri tarafından ablukaya alındı. Otelin içinde ve dışında çok sayıda asker konuşlandırıldı. AFP'ye konuşan Belçikalı yetkililer yaklaşık 4 saat süren kuşatmanın sona erdiğini açıkladı. Kent genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı. Brüksel Başsavcısı, 130 kişinin hayatını kaybettiği Paris saldırılarını düzenleyenlerden biri olduğu düşünülen Salah Abdelselam'ın gözaltına alınanlar arasında bulunmadığını söyledi.

Fransa'da 130 kişinin hayatını kaybettiği Paris katliamının planlayıcılarının Belçika vatandaşı olduğu ortaya çıkmış, cuma gününden itibaren başta Brüksel olmak üzere ülke genelinde güvenlik önlemleri artırılmıştı.

Radisson Blu Otel zincirinin Mali'nin başkent Bamako'daki otelinde geçtiğimiz günlerde düzenlenen yaşanan rehine krizinde 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Radisson Blu Otel, ordu birlikleri tarafından bu gece ablukaya alındı. Otelin içinde ve dışında çok sayıda asker konuşlandırıldı.

Yetkililer, müşterileri ve otel çalışanlarını pencerelere yaklaşmaması gerektiği konusunda uyardı.

Yetkililer, 'Paris katliamına benzer' bir saldırı nedeniyle önlem alındığını söyledi.

AFP'ye konuşan Belçikalı yetkililer yaklaşık 4 saat süren kuşatmanın sona erdiğini açıkladı.

Hedef Abdelselam

Brüksel Başsavcısı, 130 kişinin hayatını kaybettiği Paris saldırılarını düzenleyenlerden biri olduğu düşünülen Salah Abdelselam'ın gözaltına alınanlar arasında bulunmadığını söyledi.