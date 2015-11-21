Mali'de ölenlerin 6'sı Rus vatandaşı



Mali Devlet Başkanı İbrahim Boubacar Keita, başkent Bamako'da Radisson Blu oteline düzenlenen baskında ölen rehinelerin sayısını 19 olarak açıkladı. Mali Ordusu, ABD ve Fransız özel kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda 2 saldırgan öldürüldü. Ülkede 10 gün süreyle olağanüstü hal ilan edildi.

Bamako'daki baskını El Kaide bağlantılı El Murabitun örgütü üstlenmişti. Olayla ilgili operasyonlar sürerken en az 3 kişi gözaltına alındı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı dünkü baskın sırasında 12 Rus vatandaşının otelde olduğunu ve bunlardan 6'sının hayatını kaybettiğini açıkladı. Tüm vatandaşların Volga-Dnepr Havayolları çalışanları olduğu belirtildi.

Mali'deki saldırıyı kınayan Çin Devlet Başkanı Şi Jinping de 3 Çin vatandaşının otelde hayatını kaybedenler arasında olduğunu kaydetti. Çin vatandaşlarının resmi Çin demiryolları inşaat şirketinin çalışanları olduğu belirtiliyor.

Ölenler arasında ayrıca 2 Belçika, 1 ABD ve 1 Senegal vatandaşının olduğu kesinlik kazandı. Rehinelerin verdiği bilgilere göre saldırganlar Kur'an-ı Kerim'den ayet okuyup Müslüman olduklarını kanıtlamaları karşılığında bazı rehineleri serbest bıraktı.