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Dünya
Deutsche Welle

Mali'de ölenlerin 6'sı Rus vatandaşı

Mali’de 19 rehine ve 2 saldırganın öldüğü kanlı otel baskını sonrasında 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Ölenler arasında Rus Volga-Dnepr Havayolları’nın 6 çalışanı da bulunuyor.

21 Kasım 2015 16:46


Mali Devlet Başkanı İbrahim Boubacar Keita, başkent Bamako'da Radisson Blu oteline düzenlenen baskında ölen rehinelerin sayısını 19 olarak açıkladı. Mali Ordusu, ABD ve Fransız özel kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda 2 saldırgan öldürüldü. Ülkede 10 gün süreyle olağanüstü hal ilan edildi.

Bamako'daki baskını El Kaide bağlantılı El Murabitun örgütü üstlenmişti. Olayla ilgili operasyonlar sürerken en az 3 kişi gözaltına alındı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı dünkü baskın sırasında 12 Rus vatandaşının otelde olduğunu ve bunlardan 6'sının hayatını kaybettiğini açıkladı. Tüm vatandaşların Volga-Dnepr Havayolları çalışanları olduğu belirtildi.

Mali'deki saldırıyı kınayan Çin Devlet Başkanı Şi Jinping de 3 Çin vatandaşının otelde hayatını kaybedenler arasında olduğunu kaydetti. Çin vatandaşlarının resmi Çin demiryolları inşaat şirketinin çalışanları olduğu belirtiliyor.

Ölenler arasında ayrıca 2 Belçika, 1 ABD ve 1 Senegal vatandaşının olduğu kesinlik kazandı. Rehinelerin verdiği bilgilere göre saldırganlar Kur'an-ı Kerim'den ayet okuyup Müslüman olduklarını kanıtlamaları karşılığında bazı rehineleri serbest bıraktı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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