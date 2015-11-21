Mali'de OHAL ilan edildi, kaçan saldırganlar aranıyor

Mali'nin başkenti Bamako'da dün lüks bir otele düzenlenen saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti, iki saldırganın öldürüldüğü açıklandı. Ülke genelinde olağanüstü hal ilan edilirken, kaçmayı başaran en az 3 kişi aranıyor.

Mali makamları bugün saldırıyla ilgili inceleme başlatırken, Çad'daki ziyaretini yarıda keserek ülkeye dönen Cumhurbaşkanı İbrahim Bubekir Keyta'nın da oteli ziyaret etmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı, dün gece 10 günlük olağanüstü hal ilan etti. Askerlerin başkentte yoğun güvenlik önlemleri göze çarpıyor. Ayrıca Pazartesi günününden itibaren 3 gün yas tutulacak.

Saldırıyı, Cezayirli Muktar Bilmuktar tarafından kurulan el Kaide bağlantılı el Murabitun örgütü üstlenmişti.