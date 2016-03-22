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Dünya

Belçika'da bir nükleer santral terör önlemi için boşaltıldı

VTM'in haberinde "Polis Tihange nükleer santralini boşalttı" dendi, ancak konuyla ilgili ayrıntı verilmedi

22 Mart 2016 17:51

Belçika'da bulunan Tihange Nükleer Santrali, 31 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarının önlem amaçlı boşaltıldı.

Reuters'ın Belçika devlet televizyonu VTM'den aktardığı habere göre, "Polis Tihange nükleer santralini boşalttı" denildi, ancak konuyla ilgili ayrıntı verilmedi. 

Belçika'nın başkenti Brüksel'de  bu sabah Zaventem Uluslararası Havalimanı'nda iki ve Maalbeek'teki metro durağında bir patlama meydana geldi.

Brüksel Savcısı'nın bürosundan yapılan açıklamada Zaventem Havalimanı'ndaki saldırıyı intihar bombacısının gerçekleştirdiği belirtildi. Russia Today, saldırıyı IŞİD'in üstlendiğini iddia etti. 

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