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Dünya

Brüksel'de terör saldırısı düzenlenen havalimanında patlamamış intihar yeleği bulundu!

Saldırının hedefi olan Zaventem Havalimanı, tüm uçuşlara kapatılmış durumda...

22 Mart 2016 17:13

Brüksel'de saldırıya uğrayan Zaventem Uluslararası Havalimanı'nda patlamamış intihar yeleği bulundu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de ikisi Zaventem Havalimanı'nda, biri Avrupa Birliği kurumlarının binalarının yakınındaki metro istasyonunda üç patlama meydana geldi. Belçikalı yetkililer terör saldırılarında en az 31 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını duyurdu.

Russia Today, saldırıyı IŞİD'in üstlendiği iddiasını duyurdu. Savcı, havalimanındaki patlamanın nedeninin intihar saldırısı olduğunu söyledi. Saldırı öncesinde, Arapça bağıran saldırganların yolculara ateş açtığı öğrenildi.

Savcı, havalimanında bir kalaşnikof bulunduğunu belirtti. Metrodaki patlamanın vagonun içinde gerçekleştiği öğrenildi. Bu arada CNN Türk, bir Türk vatandaşının da ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı iddiasına yer verdi.

Belçikalı yetkililer, Zaventem Uluslararası Havalimanı'nda patlamamış intihar yeleği bulunduğunu söyledi.

 

 

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