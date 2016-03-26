Belçika İçişleri Bakanı: Brüksel saldırısında ihmalkar davrandık

Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon, polis teşkilatının, Türkiye tarafından sınır dışı edilen ve Suriye’de terör faaliyetlerinde bulunduğu belirtilen İbrahim El Bakravi konusunda ‘ihmalkar’ davrandıklarını söyledi.

Sputnik’in haberine göre, Belçika Parlamentosu’ndaki özel bir oturumda konuşan Jambon, Brüksel'deki saldırıları gerçekleştiren teröristlerden biriyle ilgili Türkiye'nin uyarısını ele almada hata yaptıklarını kabul etti.



“Savaşçı olduğunu anlamak için”



Türkiye'deki Belçikalı irtibat görevlisinin, Bakravi'nin yakalandığını öğrendiği 20 Haziran ve sınır dışı edildiği 14 Temmuz arasında ‘neredeyse hiçbir şey yapmadığını’ kaydeden Belçikalı Bakan, AA’da yer alan habere göre şöyle devam etti:

"Tüm teşkilatın ya da bunların yöneticilerinin değil tek bir kişinin ihmalkar davrandığı ve görevine kendini adamadığından başka bir sonuca ulaşamıyorum. Polis teşkilatı içindeki biri, ihmalkar davrandı ve terörizm bağını hemen hissedebileceğiniz bir meselede proaktif değildi. Bakraoui, 10 yıl hapse mahkum edilmiş. Türkiye üzerinden Suriye sınırına gitmeden önce birkaç yıl yatmış. Onun bir yabancı savaşçı olduğunu anlamak için terör uzmanı olmanız gerekmiyor."



İstifasını sundu



Jambon, salı günü meydana gelen saldırıların ardından, politik sorumluluğu alarak istifa etmek istediğini ancak Başbakan Charles Michel’ın görevine devam etmesini istediğini de hatırlattı.



Rapor yazacak



Dışişleri Bakanı Reynders ise, Belçika polisiyle irtibata geçenin Türk polisi olduğunu ancak yazışmanın elektronik ortamda yapılmasının alışılagelen bir uygulama olmadığını, dolayısıyla irtibat görevlisinin bilgilendirilmesinin zaman aldığını söyledi.

Adalet Bakanı Geens ise, Bakraoui'nin terör bağlantısının Aralık 2015'te fark ettiklerini belirterek, "Kardeşinin (Halid El Bakraoui) Paris saldırılarıyla bağını ortaya koyan delillere ulaştık. Ki bunlar bizi İbrahim El Bakraoui de götürebilirdi" diye konuştu.



Türkiye: Hollanda ve Belçika’yı uyardık



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim El Bakraoui'nin haziran ayında Suriye sınırında yakalandığını ve 14 Temmuz'da Hollanda'ya sınır dışı edildiğini, bu konuda hem Hollanda hem de Belçika makamlarının uyarıldığını açıklamıştı.

Bakanlar, bu açıklamaların ardından gelen eleştiriler neticesinde dün istifalarını sundu ancak istifalar Başbakan Michel tarafından kabul edilmedi.