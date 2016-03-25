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Dünya

Times: IŞİD Belçika'da Paskalya katliamı planlıyordu

Brüksel saldırılarıyla ilgili olarak havalimanındaki üçüncü saldırganı arama çalışmaları devam ediyor...

25 Mart 2016 09:33

İngiltere'de yayınlanan Times gazetesi, Belçika'daki bir IŞİD hücresinin bu haftasonu Hristiyanların Paskalya bayramı kutlamaları sırasında bir dizi saldırı gerçekleştirmeyi planladığını, hücre liderinin öldürülmesi üzerine planların değiştirildiğini yazıyor:

"Brüksel saldırılarını soruşturan yetkililer, IŞİD üyelerinin hedefinin kalaşnikof ve pompalı tüfeklerle bu haftasonu bir dizi saldırı olduğunu düşünüyor.

"Güvenlik kaynakları, Brüksel'deki IŞİD hücresinin Paris'tekine benzer bir saldırı için hazırlandığı, saldırıdan günler önce düzenlenen baskınınsa planları bozduğu kanısında.

"IŞİD hücresinin lideri Cezayir asıllı Mohamed Belkaid, baskın sırasında çıkan çatışmada öldürülmüştü.

"Belkaid, elindeki kalaşnikofla ateş açarken polis keskin nişancısı tarafından vurularak öldürülmüştü. Baskının sonunda hücre evine girildiğinde Belkaid'in bedeninin IŞİD bayrağına sarıldığı görülmüştü.

Kasım 2015'teki Paris saldırılarının zanlılarından Salah Abdeslam 18 Mart'ta düzenlenen pois baskınında yakalanmıştı.

"Aynı baskından sağ kurtularak kaçan Salah Abdeslam ise bir diğer baskında yakalanmıştı. Abdeslam'ın canlı ele geçirilmesi ve itirafçı olabileceği endişesi, bir başka IŞİD hücresini harekete geçmeye ve 22 Mart'taki saldırıları düzenlemeye itti.

"Najim Laachraoui'nin liderlik ettiği IŞİD hücresi de Paskalya saldırıları planlıyordu. Ancak Abdeslam'ın yakalanmasının ardından havalimanı ve metro saldırılarını düzenleme kararı aldılar.

"Brüksel saldırılarıyla ilgili olaraksa havalimanındaki üçüncü saldırganı arama çalışmaları devam ediyor.

"Güvenlik kamerası görüntülerine takılan ancak kimliği açıklanmayan kişinin, havalimanı saldırısında üzerindeki bomba düzeneğini patlatarak ölen Khalid el Barkaoui ile konuştuğu da görülüyor.

"Üçüncü saldırganın havalimanı tahliye edilirken sivillerin arasına karışarak bölgeyi terk etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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