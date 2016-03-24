Belçika: Saldırgan Türkiye'den sınır dışı edildiğinde cezası tecil edilmiş normal bir suçluydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'deki saldırıyı gerçekleştiren kişinin "yabancı terörist olduğuna dair 2015 yılında Belçika'yı nota ile uyarıda bulunduklarını" belirtikten sonra dışişleri kaynakları bahsedilen kişinin İbrahim El Bakravi olduğunu açıkladı. Belçika Adalet Bakanı, El Bakravi'nin Türkiye'den sınır dışı edildiği dönemde sadece cezası tecil edilmiş normal bir suçlu olarak tanındığını belirterek, “Bildiğim kadarıyla El Bakravi Türkiye'den Belçika'ya değil, Hollanda'ya sınır dışı edilmişti“ diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Brüksel’de IŞİD’in üstlendiği terör saldırıları faillerine ilişkin "Brüksel’de saldırganlardan biri daha önce Haziran 2015’te Gaziantep’te yakalayıp sınır dışı ettiğimiz kişidir” dedi. Erdoğan, sınır dışı işleminin 14 Temmuz 2015’te Belçika Büyükelçiliği’ne iletildiğini söylerken "Belçikalılar adı geçeni serbest bırakmıştır. Bu kişinin yabancı terörist olduğuna uyarımıza rağmen Belçika terörizmle ilişkisini tespit edememiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının ardından Dışişleri kaynakları, Brüksel'de 31 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştiren kişinin Türkiye'den sınır dışı edilen İbrahim El Bakravi olduğunu açıkladı. Belçika Adalet Bakanı Koen Geens, Brüksel havaalanındaki iki canlı bombadan biri olduğu tespit edilen İbrahim el Bakravi ile ilgili İbrahim el Bakravi'nin serbest bırakılmasında ihmalin söz konusu olmadığını belirterek, El Bakravi'nin Belçika'da o dönem terör bağlantılı bir suç işlememiş olduğunu kaydetti. VRT televizyon kanalına konuşan Belçika Adalet Bakanı, El Bakravi'nin Türkiye'den sınır dışı edildiği dönemde sadece cezası tecil edilmiş normal bir suçlu olarak tanındığını belirterek, “Bildiğim kadarıyla El Bakravi Türkiye'den Belçika'ya değil, Hollanda'ya sınır dışı edilmişti“ diye konuştu. Hollanda Adalet Bakanlığı'ndan akşam saatlerinde yapılan açıklamada da konunun incelendiği, perşembe gününden önce ayrıntılı bilgi verilemeyeceği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamalarından satır başları şöyle:

"Onun içinde dünya terörü ve teröristi yeniden tanımalamak zorundadır. Buyrun Brüksel’de saldırganlardan biri daha önce Haziran 2015’te Gaziantep’te yakalayıp sınır dışı ettiğimiz kişidir. Sınır dışı işlemini 14 Temmuz 2015’te Belçika Büyükelçiliği’ne nota ile iletmişiz."

"Belçikalılar adı geçeni serbest bırakmıştır. Bu kişinin yabancı terörist olduğunu uyarımıza rağmen Belçika terörizmle ilişkisini tespit edememiştir."

"Burada Hollanda’da da söz konusudur. Kendi isteği üzerine Hollanda’ya da iade etmişiz ve nota ile oraya da bildirilmiştir."