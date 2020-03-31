Belarus Devlet Başkanı, "Koronavirüs'e karşı votka için" dedi

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hiç önlem almadığı bilinen Belarus'ta Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko salgınla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Lukaşenko, Koronavirüs'e karşı vatandaşlarına "votka, banya (geleneksel bir sauna) ve hockey sporu" önerdi.

94 Koronavirüs vakasının görüldüğü Belarus'ta parklar, sinemalar, kalabalık alanlar hâlâ açık. Sosyal mesafe dünya genelinde uyulmaya başlayan bir olay olduğu hâlde spor etkinlikleri devam ediyor. Belarus Prömiyer Ligi, o kıtada oynanan tek futbol turnuvası oldu. Lukashenko da kalabalık etkinliklere gitmeye devam ediyor.

TIKLAYIN | Koronavirüs'e karşı önlem almayan tek ülke: Belarus

Devlet televizyonuna konuşan Lukashenko, Koronavirüs'e karşı önlem almayarak hokey izlemeye gitmesiyle ilgili olarak "Dizlerinin üzerinde yaşamaktansa ölmek daha iyidir. Burada buz var, spor kadar sağlıklı bir şey yok özellikle buzda oynanıyorsa. Aynı zamanda Belaruslular 'virüsü zehirlemek için' votka içmeli ya da geleneksel bir sauna olan 'banya'ya gitmeli" dedi.