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Koronavirüs'e karşı önlem almayan tek ülke: Belarus

Koronavirüs küresel salgını nedeniyle önlem almayan Belarus, herhangi bir önlem almadı. Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, "Olur böyle şeyler. En önemlisi panik yapmamaktır" sözlerini kullandı.

27 Mart 2020 18:09

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kaybı sayısı artarken, ülkeler de virüse karşı önlemlerini sıkılaştırmaya çalışıyor. Belarus ise salgına karşı herhangi bir önlem almamasıyla dikkati çekiyor.

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Ş ana kadar 86 vaka tespit edilen ülkenin Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise, virüse karşı ülke olarak herhangi bir önlem almayacaklarını belirterek, "Olur böyle şeyler. En önemlisi panik yapmamaktır" sözlerini kullanmıştı.

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Lukaşenko açıklamasında, yurt dışından gelen herkese test yapıldığını belirtmiş, "Günde 2-3 kişinin testi pozitif çıkıyor. Bu kişiler 1,5-2 hafta karantinaya alınıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

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Belarus'un Koronavirüs salgınına rağmen ülkedeki futbol ligini tatil etmeyen tek Avrupa ülkesi olması da geçtiğimiz günlerde tepkilere yol açmıştı.

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Hükümetin salgına yönelik herhangi bir önlem almamasına karşın, başkent Minsk'te vatandaşlar Koronavirüs endişesi nedeniyle evlerinde kalmayı tercih ediyor. Gençler ve çocuklar okullarına gitmek istemiyor. Ülkedeki birçok üniversite de sabah saatlerinde ulaşımda yaşanan yoğunluk nedeniyle öğrencilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla derslerini geç saatlere alma kararı aldı.

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Belarus'ta 86 kişide virüs tespit edilirken, bazı yerel kaynaklar ülkede virüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, ancak bu ölümlerin resmi kayıtlara geçirilmediğini iddia ediliyor.

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Kariyerinde Arsenal ve Barcelona başta olmak üzere birçok kulüpte forma giyen, Türkiye'de ise Konyaspor ve Gençlerbirliği'nde top koşturan Belaruslu Alexander Hleb ülkesinde liglerin devam etmesini eleştirmiş ve, "NHL ertelendiğinde birçok oyuncu oynamak için Rusya'ya gitti. Belki Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo da oynamaya devam etmek için Belarus'a gelir, öyle değil mi?" demişti.

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Koronavirüs'e karşı önlem almayan tek ülke: Belarus

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Koronavirüs'e karşı önlem almayan tek ülke: Belarus

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Koronavirüs'e karşı önlem almayan tek ülke: Belarus

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