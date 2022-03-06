Bekir Pakdemirli'nin istifa ettiği Tarım ve Orman Bakanlığı’nın mali bilançosu ortaya çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın geçen yılki bütçesi 51.5 milyar liraydı. Ödenek artırımı ile bütçe 60.1 milyar liraya çıkarıldı. Yıl sonunda bu bütçenin 58.2 milyar lirası harcandı.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre, harcamada Bütçe Yasası ile verilen başlangıç ödeneği aşıldı. Bakanlığın personel durum tablosuna göre 34 kişinin bulunduğu özel kalem müdürlüğüne toplam 19.2 milyon TL ödenek verildi. Bu ödeneğin 18.4 milyon TL’si harcandı. Özel kalem müdürlüğünün harcama oranı yüzde 96 oldu. Bakanlığın mal ve hizmet alım giderleri 362.4 milyon TL olarak gerçekleşti. Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları 131.4 milyon TL oldu. Temsil ve tanıtma giderleri için 10.4 milyon TL, hizmet alımları için 126.4 milyon TL harcandı. Yolluklar 46.7 milyon TL, görev giderleri de 19.4 milyon TL oldu. Raporun sonunda eski bakan Bekir Pakdemirli’nin “iç kontrol güvence beyanı” yer aldı. Pakdemirli, raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu belirtirken, “Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlarıne zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim” dedi.

Geçen yıl çıkan yangınlarda önceki yıllara göre yanan alanın büyüklüğü de dikkat çekti. 2017’de 11 bin 993 hektar, 2018’de 5 bin 644 hektar, 2019’da 11 bin 332 hektar, 2020’de 20 bin 971 hektar alan yanarken, geçen yılki yangınlarda ise toplam 139 bin 503 hektar orman küle döndü. 2021’de alevlere teslim olan ormanlık alan büyüklüğü, bir önceki yıla göre yaklaşık 6.5 kat arttı.

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