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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan istifa eden Bekir Pakdemirli'den ilk açıklama

Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişçi atanmıştı

04 Mart 2022 08:41

Tarım ve Orman Bakanlığı görevinden "affını isteyen" Bekir Pakdemirli, istifası sonrası yaptığı ilk açıklamada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. 

Pakdemirli, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 10 Temmuz 2018’den itibaren sürdürdüğüm Bakanlık görevimden ayrılmış bulunuyorum. Görevden af talebimi kabulleri için kendilerine şükranlarımı arz ediyor, yeni Bakanımız Sn. Vahit Kirişçi’ye başarılar diliyorum" dedi. 

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