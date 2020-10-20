Bekir Coşkun son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da, hayatını kaybeden gazeteci Bekir Coşkun'un (75) cenazesi, düzenlenen töreninin ardından Şanlıurfa'ya gönderildi.

Uzun süredir kanser tedavisi gören gazeteci yazar Bekir Coşkun, önceki gün hayatını kaybetti. Coşkun için Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ile Engin Özkoç, 'Memleket Hareketi' başlatan eski CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce, çok sayıda gazeteci ile Bekir Coşkun'un eşi Andree ve oğlu Tolga Coşkun ve sevenleri katıldı.

Kılıçdaroğlu, Coşkun'un eşi ve yakınlarına başsağlığı diledi. Cenaze namazında önde yan yana saf tutan Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce, kısa süre sohbet etti.

Coşkun'un cenaze namazını Ali Sami Paşa Camii imamı Furkan Karaca kıldırdı. Tabutun önüne Coşkun'un son alarak yazılarını yazdığı gazetenin 'Güle güle Bekir abi' manşetli son sayısı konuldu. Namazın ardından Coşkun'un eşi ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Coşkun'un cenazesi, sevdiklerinin 'Uğurlar olsun' sözleri ve alkışları eşliğinde Şanlıurfa'ya gönderildi.

Bekir Coşkun kimdir?

1945’te Şanlıurfa’da memur bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Bekir Coşkun, Ankara’da Yüksek Gazetecilik Okulu’ndan mezun oldu.

1974'te mesleğe foto muhabiri olarak başlayan artından emniyet ve parlamento muhabirliği yapan Bekir Coşkun, Günaydın Gazetesi’nde Dokuzuncu Köy adlı köşede yazarlık yaptı.

1987'de Sabah Gazetesi’nde Onuncu Köy başlıklı köşesini yazmaya başladı. 1993’te Hürriyet Gazetesi'nde geçen Coşkun, 2009 yılında Habertürk'e transfer oldu. 2010 yılında Cumhuriyet gazetesiyle anlaşan Coşkun, 14 Mart 2014'te Sözcü'deki ilk yazısını yazdı.

2017 yılı Ekim ayında kanser tedavisi nedeniyle yazılarına ara veren Bekir Coşkun, o tarihten bu yana sağlığı el verdiği sürece Sözcü gazetesinde yazıyordu.

Doğa ve hayvan sevgisiyle tanınan Bekir Coşkun 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü'nde son kez okurlarıyla buluşmuştu.

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