Sözcü yazarlarından köşe komşuları Bekir Coşkun'a veda: Bekir'imiz bir daha dönmeyecek ama ‘Bekir Coşkun efsanesi’ de hiç ölmeyecek…

Sözcü gazetesi yazarları, geçtiğimiz gün yaşamını yitiren köşe komşuları Bekir Coşkun için veda yazıları kaleme aldı.

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, "Biz seni sadece muhteşem yazıların, yurtseverliğin, katıksız Atatürkçülüğün, Cumhuriyete olan sevdan, yiğit, cesur gazeteciliğin, büyük mizah ustalığın, kalemini halkın gerçekleri öğrenme hakkına adadığın ve onun dışında hiçbir gücün önünde eğilmediğin için sevmedik. Adam olduğun ve evrendeki tüm canlılara gösterdiğin sevgi ve saygı nedeniyle de çok sevdik. O nedenle sana 'efsane' dedik. Efsanenin dönmesi için dualar ettik. Seni düşünürken uykularımızın kaçtığı gecelerde biz de acılar çektik, gözyaşları döktük… Ve önceki akşam tarifsiz kederler içinde anladık ki; sevgili Bekir'imiz bir daha dönmeyecek!.. Ama 'Bekir Coşkun efsanesi' de hiç ölmeyecek… Mekanın cennet olsun, nurlar içinde yat canım kardeşim." ifadesini kullandı.

Rahmi Turan: 46 yıllık meslek hayatı boyunca her zaman gazeteciliğin yüz akı oldu

"Bir büyük yazarı kaybettik. Bekir Coşkun yalnız meslektaşım, arkadaşım değil, kardeşimdi… İlkeli, yürekli, mizah yeteneği yüksek, düzgün, namuslu bir kalemdi… İktidarın ağır baskıları altında kaldı ama eğilmedi, bükülmedi, kalemini satmadı. Kısa bir süre önce yayınlanan son yazısında 'Bu yaz böyle geçti, gelecek yazı bilmem' derken aslında tüm okurlarına, tüm sevdiklerine veda ediyordu. Bekir, 46 yıllık meslek hayatı boyunca her zaman gazeteciliğin yüz akı oldu."

Yılmaz Özdil: Bekir Coşkunsuz basın, en azından benim için, püreleşmiş patatesler, kalbi taşlaşmış yumurtalardan ibaret olacak

"Telefondaki son konuşmamızda, insanı sıcacık sarıp sarmalayan o her zamanki sevecen ses tonuyla 'Endişeliyim Yılmazım' demişti…'Çevremdeki herkes ben öleceğim diye korkuyor, ben ise inan ölümden değil, aklım burada kalacak diye korkuyorum.' Gazeteler elbette yayınlanmaya devam edecek ama… Bekir Coşkunsuz basın, en azından benim için, püreleşmiş patatesler, kalbi taşlaşmış yumurtalar ve telvesi donmuş boş fincanlardan ibaret olacak."

Soner Yalçın: Bizlere hep moral veren yiğit duruşun için teşekkür ederiz

"Bekir Coşkun… Yüce gönüllü idealist… Sevdalı romantik… Güler yüzlü adam… Kalemini halkı için kullanan lekesiz gazeteci… Bizlere hep moral veren yiğit duruşun için teşekkür ederiz. Güle güle…"

İsmail Saymaz: Türkçe'yi en duru ve en harikulade kullanabilen birkaç kalem ustasından biriydi

"Bekir Coşkun'u kansere kurban verdik. Bekir ağabey güzel dilimiz Türkçe'yi en duru ve en harikulade kullanabilen birkaç kalem ustasından biriydi. Kalemini insanların daha adil ve daha özgür bir hayata kavuşmasına, hayvanlar ve doğanın korunmasına adadı. Varlığını Türk halkına armağan etti. Bekir ağabeyle kısa bir süreliğine de olsa aynı gazetede, Sözcü'de yazı yazmış olmayı şeref kabul ediyorum. Hoşça kal Bekir ağabey."

Serpil Yılmaz: Gelecek nesiller Bekir Coşkun'u yaşatacaklar

"Gelecek nesiller Bekir Coşkun'u yaşatacaklar; daldaki kuşta, yoldaki ağaçta, kapısının önüne yatan köpekte… En çok da sevgi dolu yüreklerinde."

Murat Muratoğlu: Harf harf, kelime kelime, cümle cümle yazmış geleceği...

"Öğreteceği çok şey, öğreneceğim çok şey vardı. Gitti Bekir Abi… İki yıl önce yazdıklarından bugüne ait olmayan ne var ki? Bir ömür yeter sanki… Harf harf, kelime kelime, cümle cümle yazmış geleceği…"

Emin Çölaşan da Bekir Coşkun’la ilgili en son kaleme aldığı 29 Kasım 2019 tarihli “Bekir’in selamı var” yazısını yeniden yayımladı.