T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bekir Coşkun: Daha uçağını bile uçuramıyorsun, şehitlere 'kelle' diyenlerin nesine şahitsin paşa?

"Bu millet siyasetçilerin ihanetine alışkın da, askerlerin ihanetine alışkın değil"

17 Mayıs 2016 13:35

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın düğününde nikâh şahidi olan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a yönelik, "Bir tabur (500 asker) şehit var. Başımıza bomba yağıyor, uçağını bile uçuramıyorsun ama askeri helikopter düğüne davetlileri taşıyor. Niçin paşa? Cübbeli Ahmet Hoca ile aynı ortamda. Yanında laikliği istemeyen, 23 Nisan'ı iptal eden İsmail Kahraman, şehitlere “Kelle”, Atatürk'e “Ayyaş” diyen, başında olduğun orduya 'Kumpas' kuranlar tam kadro.  Nelerine 'şahitsin' bunların?" ifadesini kullandı

Bekir Coşkun'un, "Saray paşası…" başlığıyla yayımlanan (17 Mayıs 2016) yazısı şöyle:

Mahallede birisi ölmüşse, babam “Radyoyu açmayın, ayıp olur“ derdi…

Komşular uzun süre sesli gülmezlerdi…
Duygulara saygıdır…
Ayıp olurdu…
O ikide bir “edep” dediği şeydi o…
Büyükler haberleri dinlerken radyonun sesini kısıp kulaklarını düğmelerin oraya dayayarak dinlerlerdi…
Herhalde halam “Hava raporu” ile kalkıp oynamazdı…
Ama olsun…

*

Sekiz şehit toprağa verildiği gün, ülkenin Cumhurbaşkanı, Başbakanı, bakanları, Genelkurmay Başkanı düğündeyse…
Mezar taşlarına boyunlarını bükmek kaldı…

*

Ayıp ettiler…

*

Hepsini anlarız…
Saray bakımından yadırganacak bir durum yok… “Şehitlerimiz var” diyerek 23 Nisan törenlerini iptal edip, 8 şehit verildiği gün düğün yapmaları normaldi…
Yapmasalar “Hasta mısınız, ne oturuyorsunuz?” der insan…
Ama milletin ona emanet ettiği filiz gibi sekiz askerin vurulduğu gün, Genelkurmay Başkanı'nın düğünde işi ne?..

*

Bir tabur (500 asker) şehit var…
Başımıza bomba yağıyor, uçağını bile uçuramıyorsun ama askeri helikopter düğüne davetlileri taşıyor…
Niçin paşa?…
Cübbeli Ahmet Hoca ile aynı ortamda… Yanında laikliği istemeyen, 23 Nisan'ı iptal edenİsmail Kahraman… Şehitlere “Kelle”, Atatürk'e “Ayyaş” diyen, başında olduğun orduya“Kumpas” kuranlar tam kadro…
Nelerine “şahitsin” bunların?..

*

Bu millet siyasetçilerin ihanetine alışkın da, askerlerin ihanetine alışkın değil… Bu yüzden sosyal medyada bir gecede 60 bin “istifa et” imzası atıldı…
Bu rakam ile az daha milletvekili olur insan…

*

Şimdilik “Saray paşası” olmana yetti…

ETİKETLER

genelkurmay başkanı hulusi akarsümeyye erdoğandüğünşehitkelleatatürkayyaşşahitliktayyip erdoğannikahsaray

İlgili Haberler

Sosyal medyada gündem Genelkurmay Başkanı’nın nikâh şahitliği: Hulusi Akar istifa!

Akar, Sümeyye Erdoğan'ın eşi Selçuk Bayraktar'ın nikâh şahitliğini yapmıştı

Askeri kaynaklar: Hulusi Akar, 'Başkomutan'ın nikâh şahitliği davetini kabul ederek insani bir görevi yerine getirdi

Genelkurmay Başkanı nikâh şahitliği yapmasından dolayı istifaya davet edilmişti

Genelkurmay: Hulusi Akar’ın nikâha katılması devlet protokolü gereği, eleştiriler insani değil!

Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın düğününe şahit olarak katılmıştı

Genelkurmay, nikâhtan iki gün önce Hulusi Akar'ın şahitlik yapacağı kulisini yalanlamış!

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk de nikâha katılmış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24