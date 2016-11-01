Bekir Coşkun, Cumhuriyet'i yazdı: Yandaş gazeteleriniz cemaatin kıçını yalarken, FETÖ'ye direnen gazete...

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyonlara tepki gösterdiği yazısında “Şu yandaş gazeteleriniz cemaatin kıçını yalarken, FETÖ'ye direnen gazete…” ifadesini kullandı. Yazısında İlhan Selçuk, Mustafa Balbay ve Emin Çölaşan'ın olduğu bir sohbette yaşanan bir olayı aktaran Coşkun “Hedef basın özgürlüğü falan filan değil hedef laik cumhuriyet rejimidir…” dedi.

Bekir Coşkun’un Sözcü gazetesinde “FETÖ’cü Cumhuriyet” başlığıyla yayımlanan (1 Kasım 2016) yazısı şöyle:

O akşam İlhan Selçuk'un canı sıkkındı…

Tam karşıma oturmuştu, “Bu büyük bir oyun, bildiğimin çok ötesinde bir büyük plan… Burada hedef biz, sen, ben, o, bu değil… Hedef cumhuriyettir… Yıkmaya karar verdiler…” diyordu.

O sırada yan masaya bir deri kasketli adam gelip oturdu…

Elinde kocaman paketimsi bir şeyi bizden yana yere bıraktı… Restoranda bütün masalar boştu, yakın oturmasını biz umursamadık… Ama İlhan Selçuk aniden sözlerini kesti…

Göz ucu ile adamı işaret ederek “kulak” dedi…

Anlamadık…

Emin Çölaşan, Mustafa Balbay ve ben vardık…

Her darbede işkencelerden geçmiş İlhan Selçuk gibi deneyimli değildik, onun gibi usturuplu bakamadık… Hep birlikte gövdelerimizle adama dönüp öyle bir baktık ki…

Adam rahatsız oldu, paketini alıp gitti…

“Kulak” -yani dinleme elemanı- ortam dinlemesi yapıyordu, sonradan ortaya çıktı…

Ergenekon süreciydi, şimdi “FETÖ'cü” dedikleri Cumhuriyet Gazetesi'ni hedef almıştı FETÖ…

Çok geçmeden FETÖ İlhan Selçuk'u tutukladı, hastaydı, yüreğine inmişti, tedavisi aksadı ve gözü arkada kaldı giderken…

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Dün yine tutuklama kararları verildi:

Hikmet Çetinkaya “FETÖ tehlikesini” ilk yazan yazardır, yazılarını kitap yapmıştı, 300'den fazla yazısı orada duruyor…

Nebil Özgentürk; gazetecilerin en yurtseverini say deseler, belki de ondan başlarım…

Musa Kart; karikatür çizer…

Çizgi, çizgi…

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Cumhuriyet Gazetesi; simgedir…

Adını Atatürk'ün koyduğu, dinci teröristler tarafından tüm önemli yazarları öldürülmüş, Uğur Mumcu'nun, Ahmet Taner Kışlalı'nın gazetesi…

Şu yandaş gazeteleriniz cemaatin kıçını yalarken, FETÖ'ye direnen gazete…

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“Tahminimizin çok ötesinde büyük bir plan bu” demişti İlhan Selçuk…

Hedef basın özgürlüğü falan filan değil hedef laik cumhuriyet rejimidir…

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Anlıyoruz aslında…

Anlayamadığımız:

Cumhuriyet Gazetesi'ni; hem cumhuriyetçi, hem PKK'lı, hem Ergenekon'cu, hem FETÖ'cü nasıl yaptıkları…

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Neyse…

Otur iki tık tık da sen yaz kardeşim…

Japonlar gelip bizi kurtarana kadar sabredeceğiz artık…