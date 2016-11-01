Cumhuriyet’e operasyonu protesto eden öğrencilere müdahale!

Anadolu Üniversitesi'nde (AÜ) Cumhuriyet gazetesinin yönetici ve yazarlarına yönelik soruşturmayı protesto eden öğrenciler ile özel güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, AÜ Yunus Emre Yerleşkesi İletişim Bilimleri Fakültesi kantininde toplanan öğrenciler, Cumhuriyet gazetesinin yönetici ve yazarlarına yönelik soruşturmayı protesto etti. Bu sırada Cumhuriyet gazetesini kantinde bulunan panoya asan öğrenciler ile özel güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı.

Bir özel güvenlik görevlisinin astıkları Cumhuriyet gazetesini yırtarak alması sonucu öğrenciler ile özel güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. Masa ve sandalyelerin devrildiği arbede sırasında bazı öğrenciler yere düştü. Bir süre ellerindeki Cumhuriyet gazeteleriyle birlikte 'özgür basın susturulamaz' şeklinde slogan attı.

Olaydan haberdar olup kantine gelen AÜ İletişim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Aydın Ertekin'in araya girmesiyle arbede sona erdi. Özel güvenlik görevlilerinin kantinden çıkmasının ardından bir süre Prof. Dr. Ertekin ile konuşan öğrenciler, dağıldı.