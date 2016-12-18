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Bekir Bozdağ: Gerektiğinde şehit olmaktan tereddüt etmeyeceksiniz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kayseri'de düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili açıklama yaptı

18 Aralık 2016 01:19

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bugünkü Kayseri saldırısı sonrası yaptığı açıklamada "Bu aziz milletin evlatları gerektiğinde şehit veya gazi olmakta asla tereddüt etmeyecektir" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de geçtiğimiz günlerde bombalı saldırının meydana geldiği Kayseri de söylediği  “Allah nasip ederse ben de şehit olurum inşallah sizler de şehit olun” sözleriyle tepki çekmişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kayseri'de düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu aziz milletin evlatları, bugüne kadar vatanını,milletini,devletini,dinini ve bayrağını korumak için gerektiğinde şehit veya gazi olmakta asla tereddüt göstermediği gibi bugün de yarın da gerektiğinde şehit veya gazi olmakta asla tereddüt etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, “Kayseri'de menfur terör saldırısındaki şehitlerimize Allah'tan rahmet,yakınlarına/milletimize başsağlığı/sabır; yaralılara şifalar diliyorum. Kayseri'deki menfur terör saldırısını yapanlar ve yaptıranlar ile bunların arkasındaki karanlık ve kirli güçleri lanetliyorum. Türkiye, terörü/terör örgütlerini yok etmek ve terör saldırılarını engellemek için gereğini yaptı, yapıyor ve bundan sonra da yapacaktır. Hiçbir terör örgütü/terör saldırısı, terörle mücadelemizi, zayıflatamayacaktır. Türkiye,terörle etkin ve kararlı mücadelesini sürdürecektir" denildi.

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