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İçişleri Bakanı'ndan Kayseri açıklaması: 7 kişi gözaltında, 5 kişi aranıyor

"Teröristin kimliği belirlendi"

17 Aralık 2016 18:45

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kayseri'de düzenlenen ve 13 askerin şehit olmasına, 56 kişinin de yaralanmasına sebep olan saldırıyla ilgili 7 kişinini gözaltına alındığını açıkladı. Ayrıca Soylu 5 kişinin de arandığını bildirdi. Soylu saldırıyı gerçekleştiren teröristin kimliğinin belirlendini söyledi.

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nin ana girişinin yakınında, saat 08.45'de içinde çarşı iznine çıkan sivil kıyafetli askerlerin de bulunduğu halk otobüsüne bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 13 kişinin şehit olduğunu 56 kişinin yaralandığını açıkladı. Soylu, saldırı ile ilgili 7 kişinin gözaltına alındığını, 5 kişinin arandığını, teröristin kimliğinin de belirlendiğini söyledi.

Soylu şunları söyledi:

"Şu anda 7 kişi gözaltında. 5 kişinin de araması devam ediyor. Teröristin kimliği belli. Çalışmalar bitince kamuoyu bilgilendirilecek. Tüm güvenlik güçlerimiz ant içmiş durumda... Gerekli cezayo en kısa zamanda vereceğiz"

 

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