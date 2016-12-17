Kayseri’de HDP’ye saldırı: Bina ateşe verildi, üç hilalli bayrak asıldı

Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik bombalı saldırının ardından kalabalık bir grup, HDP’nin il binasını bastı. Saldırganlar, üç hilalli bayrak astıkları çatıyı ateşe verdi.

Kayseri’deki saldırının ardından bir grup Kayseri Valiliği önünde toplandı. ’Bozkurt’ işareti yapanların da bulunduğu grup, ’İdam isteriz’ sloganları attı ve daha sonra HDP binasına yürüdü.

Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan HDP binasına girmek isteyen gruba polis müdahale etti. Grup daha sonra binayı taşladı, “Kana kan, dişe diş, intikam” sloganları attı. Olay yerine gelen itfaiye aracının merdivenine zorla çıkan kişiler, parti tabelasını söküp indirdi. Binaya giren bazı kişiler ise televizyon, bilgisayar, koltuk, partiye ait broşürler ve flamaları aşağıya attı. Camları kıran grup daha sonra HDP binasında Türk Bayrağı açtı, bazı kişiler de üç hilalli MHP flaması salladı.

Polisin megafonla yaptığı anonsun ardından kalabalığın dağıldığı söylenirken, binaya Türk bayrağı asıldı.