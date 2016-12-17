Kayseri'deki terör saldırısına dünyadan kınama ve taziye mesajları

Bu sabah yaşanan Kayseri'deki patlamada 13 asker şehit oldu, 55 kişi yaralandı. Saldırıya dünyadan da tepki ve kınama mesajları geldi.

İlk tepki ABD Ankara Büyükelçiliğinden geldi. ABD Ankara Büyükelçiliği, 'Kayseri'deki terör saldırısını kınıyoruz. Böyle alçak eylemlerin hiçbir gerekçesi olamaz' dedi.

AB Delegasyonu saldırıyı kınadı

Delegasyon’un Twitter hesabından yapılan açıklamada Kayseri’de bu sabah yaşanan terörist saldırı şiddet kınandı.

Mesajda, "Bizler halkı ve hükümeti ile Türkiye'nin yanında yer alıyor; bu alçakca terör saldırısında hayatını kaybedenler için en derin üzüntülerimizi ve başsağlığı dileklerimizi paylaşıyoruz” denildi.

Aliyev'den başsağlığı mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu özel halk otobüse yapılan hain terör saldırıları sonucu Türk askerinin ölümü ve yaralanması haberinin onu oldukça kederlendirdiğini belirtti. Aliyev’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben yazılan mesajında, “Kayseri’de yapılan acımasız saldırıları sonucu Türk askerlerinin şehit olması ve yaralanması haberi bizi son derece üzdü.

Bu kanlı olayı lanetliyor, korkunç bir belaya çevrilmiş olan terörizme karşı mücadelenizde sizi destekliyoruz ve daima kardeş Türkiye’nin yanındayız. Baş vermiş bu trajedi ile ilgili size, ölenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına şahsım ve Azerbaycan halkı adına başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralananlara acil şifa diliyorum. Allah rahmet etsin” denildi.

Putin'den Erdoğan'a: Rusya teröre karşı işbirliğini artırmaya hazır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Rusya'nın terörle mücadele konusunda işbirliğini artırmaya hazır olduğunu söyledi.

Reuters'ın haberine göre Kremlin, Kayseri'deki terör saldırısının ardından Putin'in Erdoğan'a taziyelerini de ilettiğini duyurdu.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Kayseri'deki terör saldırısı nedeniyle taziye dileklerini ilettiği bildirildi.

İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu'ndan kınama

ISESCO'dan yayımlanan yazılı açıklamada, Kayseri'deki terör saldırısının kınandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bölgede gerçekleştirilen terör eylemlerinin aynı mihraklar tarafından yapıldığı ortadadır. Irak, Suriye ve diğer bölge ülkelerinde olduğu gibi istikrarı hedef alan ve yabancı güçler tarafından desteklenen saldırıların amacı iç çatışma çıkarmaktır" ifadelerine yer verildi.

“Yaşanan acıyı ve üzüntüyü yürekten paylaşıyoruz”

KKTC Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kayseri’de 13 kişinin şehit düşmesi, 55 kişinin de yaralanmasıyla neticelenen alçak terör saldırısının Kıbrıs Türk halkını da derinden üzdüğüne vurgu yaparak, “Yaşanan acıyı ve üzüntüyü yürekten paylaşıyoruz” dedi.

AB: Kayseri'de gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz

Avrupa Birliği resmi Twitter hesabından Kayseri'de gerçekleşen terör saldırısına yönelik açıklama yaptı.

Avrupa Birliği'nin açıklaması şöyle: "Kayseri'de bu sabah gerçekleştirilen terörist saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bizler Türkiye’nin yanında yer alıyoruz. Bu alçakça terör saldırısında hayatını kaybedenler için en derin üzüntülerimizi ve başsağlığı dileklerimizi paylaşıyoruz."