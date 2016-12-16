Beki İkala Erikli kimdir?

Doktor bir aileye doğan Erikli, daha küçük yaşlarda etrafındaki farklı enerjileri, melekleri ve auraları görebiliyordu. Ancak ailesinin, okul çevresinin etkisiyle telepati yeteneğini ve güçlü durugörüsünü, diğer sezgisel yetenekleriyle birlikte yıllar önce kapattı.

Robert Kolej ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nü dereceyle bitirdikten sonra üniversite hayali olan Procter & Gamble’da 13 yıl üst düzey yöneticilik yaptı ve Procter & Gamble Türkiye, Almanya, İsviçre, İngiltere’de görev aldı. Doğu ve Batı Avrupa P&G Pazarlama Direktörlüğü esnasında iki buçuk yaşındaki oğlunun bir iş gezisi dönüşü attığı minik tokadından sonra kariyerine bir süre ara vermeye karar verdi.

İngiltere’de "Coaching for Performance" ekolünün kurucusu Sir John Whitmore'dan ve 1964 Yaz Olimpiyatları'nda altın madalya alan David Hemery'den Executive Coaching, Collin Reeve'den Business NLP Practitioner, Heidelberg'de Coaches Training Institute (CTI)’in beş aylık koçluk eğitimi programlarını tamamladı.

Hawaiili şaman Dr. Ihaleakala Hew Len'den Ho'oponopono, Hawaii’de Dr. Doreen Virtue©’dan Angel Therapy©, Meleklerle Yaşam Ötesiyle İletişim (Angel Therapy© Mediumship), Past Life Healing with the Angels (Meleklerle Geçmişi Şifalandırma), Almanya’da Charles Virtue'dan Yaşam Ötesiyle İletişim (Mediumship) Eğitimleri’nden sonra birikimini, kendi hayatını ve şifa verdiği, eğitime aldığı binlerce insanın yaşamını değiştirmek için kullandı. Aslında sezgi, şifa ve telepati yetenekleri çok güçlü olan kristal çocukların öncülerinden olduğunu anladıktan sonra hayatında önemli değişiklikler oldu.

Yaşam ötesiyle iletişim, enerjisel şifa, kristallerle şifa, sesle şifa ve kanallık yeteneklerini kucaklamayı seçti. Allah’a en yakın melekler olarak bilinen Seraf’lara, Başmeleklere, Aydınlanmış Üstatlara kanallık etmeye başladı. Bireysel çalışmalarda ve eğitimlerinde sesli şifanın gücünü kullanarak katılımcıların enerjilerini çok yüksek bir düzeye çıkarmaya, kendi sesini kullanarak onların tıkanıklıklarını çözmeye başladı.

Beki İkala Erikli, 2010’dan beri kitaplarında, CD’lerinde, sesli meditasyonlarında birikim ve şifasını yüz binlerce okuruyla paylaşmaktadır. Sezgilerini ve şifa gücünü kullanarak toplu şifa akıttığı grup eğitimlerinin yanısıra, bireysel çalışmaları ve küçük gruplarda vermeyi tercih ettiği orta ve ileri seviye eğitimleri bulunmaktadır.

Eğitimlerinde katılımcıları Başmeleklere, Seraflara, Aydınlanmış Üstatların yüksek enerjilerine uyumlayan Erikli, şifa vermenin yanı sıra onlara, kendi yaşamlarını ve etrafındakilerin yaşamlarını nasıl şifalandıracaklarını öğretmektedir. Yıllar içinde yetiştirmiş olduğu Melek Koçları©’nın bir kısmı özel yaşamlarında ve iş dünyasında çok farklı konumlarda etraflarına ışık olurken, pek çok Melek Koçu© da profesyonel olarak insanlara ışık ve şifa vermek üzere çalışmaktadır.