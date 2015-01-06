Milli Savunma Bakanı'ndan 'bedelli' açıklaması

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, grup toplantısında yaptığı açıklamada bedelli askerlik başvurularının 60 bine yaklaştığını söyledi.

Hürriyet'in haberine göre, TBMM Genel Kurulunda, 19 Aralık tarihinde 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı görüşmelerinde hükümet adına söz alan Milli Savunma Bakanı, bedelli askerlik başvuru rakamları ile ilgili açıklamalarda bulunmuş ve bu sayının 20 bin 678'i bulduğunu kaydetmişti.

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin 13 Şubat 2015'e kadar askerlik şubelerine veya yurtdışı temsilciliklerine başvurmaları gerekiyor.