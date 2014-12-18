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Spor

Galatasaray'ın yıldızlarından toplu bedelli başvurusu

Galatasaraylı altı futbolcu bedelli askerlikten faydalanmak için toplu başvuruda bulundu

Fotoğraf, twitter&#39;da AslanStatistic kullanıcısının hesabından alınmıştır

18 Aralık 2014 23:21

Son bedelli düzenlemesinden faydalanan Galatasaraylı oyuncular askerlik şubesinde topluca başvuruda bulundu.

posta.com.tr'nin haberine göre, Galatasaraylı oyuncuların bedelli askerlik başvurusu yaptığı sırada çekildiği iddia edilen fotoğrafta, Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Olcan Adın, Umut Bulut, Yekta Kurtuluş ve Hakan Kadir Balta yer alıyordu.

Sosyal medyada tartışmalara neden olan fotoğrafın gerçek olup olmadığı bilgisine Posta ulaştı.

Galatasaraylı yıldız oyuncular, Florya'daki Galatasaray tesislerinden çıkıp Zeytinburnu'ndaki askerlik şubesinde topluca bedelli askerlik başvurusunda bulundu. Başvuru sırasında hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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