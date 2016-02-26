Yoko Ono: Beatles’ı ben dağıtmadım

Yoko Ono, uzun yılllardır hayranları arasında büyük tartışmalara yol açan Beatles’ın dağılması hakkında bir kez daha konuştu. “Hayır, onları ben ayırmadım” diyen Yoko Ono, uzun süre kavgalı oldukları Paul McCartney için de ‘oldukça havalı bir arkadaş’ ifadelerini kullandı.

Sputnik’in haberine göre, Yoko Ono ‘Benim Hakkımda Bilmediğiniz 25 Şey’ listesinin 24. sırasında, Beatles’ın dağılmasından bahsetti.

“Beatles’ın dağılmasıyla hiçbir ilgim yok. Ve Paul’ün havalı biri olduğunu düşünüyorum” diyen Ono, 1980 yılında kaybettiği eşi John Lennon’ı her gün özlediğini de sözlerine ekledi.