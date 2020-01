Yoko Ono'ya göre, The Beatles'ın dağılmasına McCartney neden olmuş

Efsane İngiliz rock grubu The Beatles’ın dağılmasının ipuçları John Lennon'ın eşi Yoko Ono'nun 1987'den kalma bir röportaj kaydından ortaya çıktı. Yoko Ono, The Beatles'ın dağılmasında Paul McCartney'in sorumlu olduğunu söyledi.



İngiliz rock grubu The Beatles’ın her zaman merak konusu olan dağılmasına yönelik teoriler üremeye devam ediyor.

Aralarında Mick Jagger, Ray Charles ve David Bowie gibi müzik dünyasının efsane isimlerinin bulunduğu röportaj kayıtları gün ışığına çıktı. Bu önemli kayıtta Beatles üyesi Jonh Lennon’ın eşi, sanatçı Yoko Ono’nun da bir röportajı bulunuyor.

Yoko Ono, röportaj kaydında Beatles’ın yaşadığı ayrılığı ‘boşanma’ olarak değerlendirdi. 1987 yılından kalma röportajda Yoko Ono grubun ayrılığını şu sözlerle açıkladı:

"Beatles giderek bağımsız olmaya başlamıştı. John, gruptan ayrılmak isteyen ilk kişi değildi. İlk olarak Ringo Starr, John ve bana gelerek gruptan ayrılmak istediğini söylemişti. Ardından George Harrison ve en son John bırakmak istedi. Paul McCartney grubu birlikte tutan tek kişiydi. Ancak diğer 3 kişi Paul’un Beatles’ı kendi grubu gibi yönetmesinden rahatsızdılar."

Ono, grubun dağılmasından sonra John Lennon’la olan ilişkilerinin de gergin bir döneme girdiğini belirtti, “Grup arkadaşlarını özlüyordu ve onların yerine benim geçmemi bekliyordu” dedi.

Paul McCartney ise Ekim ayında David Frost’a verdiği röportajda sanıldığı gibi Yoko Ono’nun Beatles’ı dağıtmadığını, grubun zaten parçalandığını söylemişti.