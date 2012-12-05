Salvador Dali, bahçesindeki otları 'bıyığım' diyerek Yoko Ono'ya 10 bin dolara satmış

İspanyol ressam Salvador Dali’nin Japon sanatçı Yoko Ono’ya ot parçalarını 'bıyığından kıllar' diye kandırarak 10 bin dolara sattığı ortaya çıktı.

Mlliyet gazetesinin Fransa'da yayımlanan haftalık magazin dergisi VSD'ye dayandırdığı habere göre, Fransız şarkıcı Amanda Lear, Yoko Ono'nun Dali'ye bıyığından kılları satın alma talebinde bulunduğunu söyledi.

Dali bunun üzerine bıyığından kılları satmayı kabul etti. Ancak Lear, "Dali, Ono'nun cadı olduğunu ve bıyık kıllarını bir büyüde kullanacağını düşünüyordu. Bu nedenle kişisel bir şey göndermek istemedi. Beni bahçeye kuru ot sapları bulmaya yolladı ve bu otları güzel bir kutu içinde Ono’ya gönderdi" dedi.

Lear, "Aptal bu otlar için 10 bin dolar ödedi. Birini dolandırmak Dali'yi eğlendirmişti" diye konuştu.

Fransız şarkıcı, "Dali, benim sanat öğretmenim, babam, aşığımdı" diye de ekledi. 1960'lı yılların ortalarında Dali ile tanışan Lear, sanatçı 1989 yılında yaşamını yitirene kadar onun yakınında yer almıştı.

Ono hakkında son zamanlarda ortaya çıkan bir diğer ilginç haber ise The Beatles'ın üyelerinden Paul McCartney'den gelmişti. The Beatles’ın dağılmasında rol oynadığı düşünülen Ono'yu savunan McCartney, Lennon zaten gruptan ayrıcaktı bilinenin aksine grubu Yoko dağıtmadı demişti.