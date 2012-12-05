T24 LogoT24 Logo
Magazin

Salvador Dali, bahçesindeki otları 'bıyığım' diyerek Yoko Ono'ya 10 bin dolara satmış

Salvador Dali, Yoko Ono'ya, 'bıyığı' diye bahçesindeki kuru otları 10 bin dolara satmış

05 Aralık 2012 15:23

İspanyol ressam Salvador Dali’nin Japon sanatçı Yoko Ono’ya ot parçalarını 'bıyığından kıllar' diye kandırarak 10 bin dolara sattığı ortaya çıktı.

Mlliyet gazetesinin Fransa'da yayımlanan haftalık magazin dergisi VSD'ye dayandırdığı habere göre, Fransız şarkıcı Amanda Lear, Yoko Ono'nun Dali'ye bıyığından kılları satın alma talebinde bulunduğunu söyledi.

Dali bunun üzerine bıyığından kılları satmayı kabul etti. Ancak Lear, "Dali, Ono'nun cadı olduğunu ve bıyık kıllarını bir büyüde kullanacağını düşünüyordu. Bu nedenle kişisel bir şey göndermek istemedi. Beni bahçeye kuru ot sapları bulmaya yolladı ve bu otları güzel bir kutu içinde Ono’ya gönderdi" dedi.

Lear, "Aptal bu otlar için 10 bin dolar ödedi. Birini dolandırmak Dali'yi eğlendirmişti" diye konuştu.
Fransız şarkıcı, "Dali, benim sanat öğretmenim, babam, aşığımdı" diye de ekledi. 1960'lı yılların ortalarında Dali ile tanışan Lear, sanatçı 1989 yılında yaşamını yitirene kadar onun yakınında yer almıştı.
Ono hakkında son zamanlarda ortaya çıkan bir diğer ilginç haber ise The Beatles'ın üyelerinden Paul McCartney'den gelmişti.  The Beatles’ın dağılmasında rol oynadığı düşünülen Ono'yu savunan McCartney, Lennon zaten gruptan ayrıcaktı bilinenin aksine grubu Yoko dağıtmadı demişti.

ETİKETLER

salvador daliyoko onoamanda learbıyık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24