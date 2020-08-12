beIN Sports, "Kadınlar futbolda olmamalı" diyen spiker Melih Şendil'le yollarını ayırdı

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports, Real Madrid - Manchester City maçının ardından "Kadınlar futbolda olmamalı. Başkan olsam asla pembe forma yaptırmam" şeklinde yorumlarda bulunan spiker Melih Şendil'le yollarını ayırdı.

Melih Şendil, Real Madrid ile Manchester City'nin oynadığı karşılaşmada, Real Madrid'in pembe formasını eleştiride bulunarak, "Kadınlar futbolda olmamalı. Başkan olsam asla pembe forma yaptırmam" ifadelerini kullanmıştı.

Şendil, ayrıca futbolun yanı sıra basketbolun da erkek oyunu olduğunu savunarak, "Futbol o kadar ataerkil bir oyun ki mesela kadınlara voleybol oynamak çok yakışıyor ama benim şahsi düşüncem kadınlar futbolda olmamalı. Basketbol da bence erkek oyunu" diye konuşmuş ve kamuoyunda tepki görmüştü.

beIN Sports, kamuoyundan gelen tepkiler sonrasında, benzer bir olayın yaşanmaması için gerekli önlemleri aldığını açıklamıştı.

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS, yorumları nedeniyle Melih Şendil'le yollarını ayırma kararı aldı.

TIKLAYIN: Spor spikeri Melih Şendil'den cinsiyetçi yorum: Kadınlar futbolda olmamalı, başkan olsam asla pembe forma yaptırmam



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