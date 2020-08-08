beIN Sports'tan "Kadınlar futbolda olmamalı" diyen spiker Melih Şendil'e kınama: Tekrarlanmaması için gereken önlemleri aldık

beIN Sports, spor spikeri Melih Şendil'in "Kadınlar futbolda olmamalı. Başkan olsam asla pembe forma yaptırmam" yorumunu kınayarak, "Bir daha böyle bir durumla karşılaşmamak için acilen her türlü önlemi aldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklamasını yaptı.

Yayıncı kuruluş beIN Sports, oynanan Real Madrid ve Manchester City maçının hemen ardından yayınlanan "Maç Sonu" programında cinsiyetçi ifadeler kullanan spiker Melih Şendil hakkında açıklamada yaptı. Şendil'in yorumlarının kabul edilemez olduğunu belirten beIN SPORTS, benzer bir durumla karşı karşıya kalmamak için gereken önlemleri aldığını kaydetti. Kurumun açıklaması şu şekilde:

"beIN SPORTS olarak, dün akşamki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının hemen ardından yayınladığımız 'Maç Sonu' programında, sunucu Melih Şendil'in yapmış olduğu yorumları kınıyoruz. Bu yorumlar son derece aşağılayıcı ve kesinlikle kabul edilemez nitelikteydi. Digiturk ve beIN, diğer birçok küresel girişimin yanı sıra beINSPIRED projesi aracılığıyla kadın sporcuları desteklemek ve tüm dünyada tanıtmak için yorulmadan çalışıyor. Dün geceki yorumlar şirketimizin savunduğu değerlerle hiçbir şekilde bağdaşmıyor. Bir daha böyle bir durumla karşılaşmamak için acilen her türlü önlemi aldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

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