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beIN Sports'tan "Kadınlar futbolda olmamalı" diyen spiker Melih Şendil'e kınama: Tekrarlanmaması için gereken önlemleri aldık

08 Ağustos 2020 17:39

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Melih ŞendilspikerbeIN Sportscinsiyetçikadınlar futbolda olmamalı
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