Spor spikeri Melih Şendil'den cinsiyetçi yorum: Kadınlar futbolda olmamalı, başkan olsam asla pembe forma yaptırmam

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid ve Manchester City arasındaki maçın ardından spor spikeri Melih Şendil'in "Kadınlar futbolda olmamalı. Başkan olsam asla pembe forma yaptırmam" yorumları tepki çekti..

Melih Şendil, Real Madrid ile Manchester City'nin oynadığı karşılaşmada, Real Madrid'in pembe formasını eleştiride bulunarak, "Kadınlar futbolda olmamalı. Başkan olsam asla pembe forma yaptırmam" ifadeleriin kullandı.

Şendil, futbolun yanı sıra basketbolun da erkek oyunu olduğunu savunarak, "Futbol o kadar ataerkil bir oyun ki mesela kadınlara voleybol oynamak çok yakışıyor ama benim şahsi düşüncem kadınlar futbolda olmamalı. Basketbol da bence erkek oyunu" diye konuştu.,

Twitter'de çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Melih Şendil'in kullandığı ifadeleri eleştirdi.