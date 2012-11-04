BDP'nin İstanbul mitinginde BDP'li vekillere sert müdahale

Barış ve Demokrasi Partisi ( BDP )'nin cezaevlerinde 54. gününe giren açlık grevlerine dikkat çekmek amacıyla İstanbul Aksaray ’da yapmak istediği açıklamayı engelleyen polis, Aksaray Meydanı’nı abluka altına aldı.

Radikal gazetesi'nden Fatih Yağmur'un haberine göre, alanı bariyerlerle çeviren İstanbul Emniyet Müdürlüğü, çok sayıda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve çevik kuvvet polisini de etrafa yerleştirdi.

Açıklamanın yapılması beklenen alana kimseyi sokmayan polis, bu sırada çıkan olaylarda üç kişiyi gözaltına aldı. Polis havaalanından gelmekte olan konvoyun geçişine de izin vermedi. Bu sırada alanda bulunan BDP'li milletvekilleri ve sanatçıların bulunduğu gruba polis sert şekilde müdahale etti. Aralarında sanatçı Ferhat Tunç, milletvekilleri Aysel Tuğluk ve Sabahat Tuncel'in de bulunduğu grubun üzerine biber gazı ve tazyikli su sıkıldı. Müdahale sırasında yaşanan arbedede Aysel Tuğluk'un yere düştü.

Polisin müdahalesi sonrası grup Aksaray Yusufpaşa’da otomobil ve tramvay yolunu taşlar ve çöp konteyneriyle kapatırken polise de taşlarla saldırdı. Polisle göstericiler arasında yaşanan sert çatışma da bazı gazetecilerde atılan taşlardan yaralandı. Bazı göstericiler ise 'tarafsız değilsiniz' diyerek gazetecileri hedef aldı. Aksaray'daki olaylar devam ediyor.

İstanbul İl Başkanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Demokratik Toplum Kongresi Eş Genel Başkanı Aysel Tuğluk ve İstanbul Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder , Sebahat Tuncel ve Levent Tüzel'in katılımıyla Aksaray metro istasyonunda açlık grevlerine ilişkin basın açıklaması yapılacağı belirtilmişti