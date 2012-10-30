BDP'den açlık grevlerine destek için 'topyekûn direniş' çağrısı

BDP'nin 800'ün üzerinde tutuklu ve hükümlünün 49 gün önce başlattığı açlık grevlerine destek için yaptığı 'Topyekûn Direniş Günü' çağrısı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki birçok ilde yankı buldu. Van, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Hakkari ve Muş'un Bulanık ilçesinde kitlesel gösteriler yapıldı. Bu illerde eczaneler hariç çok sayıda esnaf kepenklerini açmadı. Öğrencilerin birçoğu okula gitmezken belediyelere ait daireler açılmadı, Toplu taşıma araçları ve minibüsler çalışmadı. Diyarbakır ve Şırnak'ta yürüyüşe geçen gruba müdahale edildi. Polis, İstanbul Okmeydanı'nda AKP'nin Şişli'deki il binasına yürümek isteyen BDP'lilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Polisle göstericiler arasındaki gerginlik devam ediyor.

İstanbul

İstanbul Okmeydanı'nda, yapılan gösteri çağrısına uyarak toplanan kalabalığa ise polis müdahale etti. Etkin Haber Ajansı'nın haberine göre Sütlüce'deki AKP İl Başkanlığı'na yürümek isteyen topluluğa polis gaz bombası ile müdahale etti. Aynı haberde ara sokaklarda çatışmaların başladığı, yollara çöp konteynerleriyle barikatlar kurulduğu ve gençlerin ellerinde molotof kokteyli olduğu da yazıldı.

Okmeydanı Sibel Yalçın Parkı'nda bulunan açlık grevlerinin sürdürüldüğü çadıra polis müdahale etti. Çadırın kaldırılmasına izin vermeyen kadınlara polis biber gazı ile müdahale etti. Polisin müdahalesi ile çadırda bulunanlar biber gazından etkilendi. Çadır polis tarafından dağıtıldı.

Van

Açlık grevine destek için Van'da toplanan binlerce insan F tipi cezaevine doğru yürüyüşe geçti. Van’da kepenkler kapanırken ana caddelerdeki işyerlerinin dışında, ara sokaklardaki işyerlerinin tamamı bu sabah açılmadı.

Şırnak

Yapılan çağrı üzerine Şırnak merkezinde hayat durma noktasına geldi. Esnaf kepenk açmazken tüm okullar boykot edildi. Sadece nöbetçi eczanelerin açık olduğu kent merkezinde, kamu kurum ve kuruluşları da işlevsiz kaldı. Şehir içi otobüslerin çalışmadığı ve belediye çöplerinin toplanmadığı kent merkezi sessizliğe büründü.

Demirtaş: Açlık grevlerinin bitmesi için üzerimize düşeni yaparız

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, PKK ve PJAK'lı tutuklu ve hükümlülerin 12 Eylül darbesinin 32. yıldönümünde başlattığı "süresiz-dönüşümüz" açlık grevinin 49. gününde haftalık olağan grup toplantılarını Diyarbakır E Tipi Cezaevi önünde yaptı. Açlık grevlerinin bitmesi için BDP olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını ancak bu tutumlarına bir karşılık bulamadıklarını belirterek, “İmralı ile ailesi ya da avukatlarının değil bizlerin görüşmesi gereklidir. Biz Mehmet Öcalan’ın İmralı’ya gitmesini değil Abdullah Öcalan’ın buraya gelmesini istiyoruz” dedi.

Açlık grevi Abdullah Öcalan'a yönelik tecridin kaldırılması, Kürtçenin anadil olarak kamusal alanda kullanılması talepleriyle 7 ayrı cezaevinde 63 kişi tarafından başlatılmıştı.

BDP Diyarbakır İl Örgütü'ne göre 65 cezaevinde 800'e yakın tutuklu ve hükümlü açlık grevinde bulunuyor. Adalet Bakanlığı yetkilileri, Öcalan'la görüşmek için ailesi tarafından yapılan herhangi bir başvuru bulunmadığını söylüyor.

Erdoğan: Açlık grevlerine müdahale edebiliriz

Grup toplantısına ilişkin duyuruyu Twitter üzerinden yapan Demirtaş, toplantıya halkın katılımı için çağrıda bulundu.

Demirtaş ayrıca dün basında yer alan, açlık grevlerinin sona erdiğine ilişkin haberleri yalanladı.

Demirtaş, "Açlık grevlerinin bir an önce sonlanmasını biz de isteriz ama hiçbir cezaevinde açlık grevi sonlanmış değil" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Çankaya Köşk'ünde verilen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda cezaevlerindeki açlık grevlerine "gerektiğinde müdahale edilebileceğini" söyledi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise resepsiyonda cezaevlerindeki eylemin sonlandırılması istediğini belirtti. Gül, "Açlık grevlerinin bitmesi için çağrıda bulunmak istiyorum. Bunun çözüme katkısı olmaz" dedi. (Rengin Aslan / BBC Türkçe)