BDP, 30 Ekim'i 'topyekûn direniş' günü ilan etti

BDP, 43 gündür yaklaşık 680 mahkûmun sürdürdüğü açlık grevlerinde hem tutuklu ve hükümlülerin taleplerinin yerine getirilmesi, hem de dünya kamuoyuna taşınması kapsamında hazırladığı "eylem planı" için 30 Ekim Salı gününü "topyekûn direniş günü" olarak ilan etti. İlk toplantısını yapan Parti Meclisi (PM), ağırlıklı olarak cezaevlerinde süren açlık grevleri değerlendirdi.

Yurdagül Şimşek'in radikal.com.tr'de yer alan haberine göre; BDP’den yapılan açıklamada, PM toplantısında, "cezaevlerinden tabut çıkmasına izin verilmeyeceği" konusuna dikkat çekerek, güçlü eylem ve etkinlikler planlandı.

Açıklamada eylem planı ise şu şekilde açıklandı:

Topyekûn direniş günü

“- Taleplere yanıt verilmesini sağlamak, çözüme giden yolu açmak ve olası ölümleri engellemek için 30 Ekim 2012 Salı gününü ‘topyekûn direniş günü’ olarak ilan edildi. Tüm il ve ilçe örgütleri, parti yönetici ve üyeleri, bu kararı uygulamak için gerekli çalışmaları yürütecek.



Mektup iletilecek



- Açlık grevi hakkında bilgi vermek ve duyarlılık çağrısında bulunmak amacıyla, Kürdistan’ın diğer parçalarındaki parti ve liderlere, Avrupa’daki insan hakları örgütlerine, BM ve AB’nin insan haklarıyla ilgili birimlerine, AB ülkeleri liderlerine ve Türkiye büyükelçiliklerine, ABD senatör ve kongre üyelerine, Avrupa konseyinin ilgili birimlerine, uluslar arası kanaat önderlerine ve yabancı gazetecilere Eş Genel Başkanların imzalarıyla mektuplar iletilecek.



Avukatlar cezaevlerini ziyaret edecek



- Daha önce “Genel Merkez Açlık Grevlerini İzleme Komisyonu” olarak görevlendirilen Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonunda yer alan avukatlar, açlık grevinin sürdürüldüğü cezaevlerini kısa aralıklarla ve sürekli ziyaret edecek, durumu raporlaştıracak ve günlük olarak paylaşacak. Komisyon STÖ (Sivil Toplum Örgütleri) ve DKÖ’lerle (Demokratik Kitle Örgütleri) sürekli bir ilişki ve paylaşım içinde olacak.



Siyah çelenk bırakılacak



- Tüm il ve ilçe örgütler, 30 Ekim 2012 tarihine kadar kitlesel olarak AKP teşkilat binaları önüne mutlaka siyah çelenk bırakacak.



Çadırlar kurulup, yürüyüşler yapılacak



- İl Örgütleri uygun olan tüm mahallelerde, uygun yerlere “Açlık grevindeki tutsaklar yalnız değildir” çadırları kuracak. Genel Merkez Yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları bu çadırlarda; açlık grevinin durumunu, tutsakların haklı ve meşru taleplerini yapacakları toplantılarla halkla paylaşacak. Milletvekilleri ve belediye başkanları da çadırlarda destek amaçlı yapılacak dönüşümlü açlık grevine katılacak.

- Ayrıca, her il ve ilçe kendi özgün planlaması dahilinde her gün yürüyüş vb. etkinlik yapacak. Etkinliklerin tamamında tutuklu açlık grevi eylemcilerinin talepleri öne çıkarılacak.



Mitingler yapılacak



8- 24 Ekim 2012 (bugün) günü Midyat, 25 Ekim 2012 günü Urfa cezaevi önünde Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş ’ın katılacağı kitlesel basın açıklamaları yapılacak. 27 Ekim 2012 günü Batman ’da yapılacak mitinge Demirtaş katılacak. 28 Ekim 2012 günü Adana ’da, Demirtaş’ın katılacağı bir miting yapılacak. 3 Kasım 2012 günü Diyarbakır ’da yapılacak mitinge Eş Genel Başkanlar katılacak.”



İşte BDP’nin yeni yönetimi



BDP PM, toplantısında MYK üyelerinin seçimleri de yapıldı. BDP’nin yeni parti yönetimi şu isimlerden oluştu:

- Ayhan Karabulut (Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı)

- Mehmet Ayhan (Eğitimden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı)

- Filiz Koçali (Basın ve Yayın İşlerinden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı)

- Hamit Geylani (Seçim ve Propaganda İşlerinden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı)

- Meral Danış Beştaş (Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı)

- Demir Çelik (Yerel Yönetimlerden Sorulu Eş Genel Başkan Yardımcısı)

- Yüksel Mutlu (STÖ ve Siyasi Partilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı)

- Nazmi Gür (Dış İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı)

- Abdurrahim Atilla (Genel Sayman)

- Nuri Duman (MYK- Gençlik Meclisi Sözcüsü)

- Pelin Yılmaz (MYK- Kadın Meclisi Sözcüsü)

- Nursel Aydoğan (MYK)

- Hüseyin Koçuk (MYK)

- Ferhat Tarhan (MYK)

- Necla Yıldırım (MYK)

- Faruk Sağlam (MYK)

- Kemal Peköz (MYK)

- Hayri Ateş (MYK)

- Mihdi Perinçek (MYK)