Diyarbakır'da miting yasaklandı, BDP'liler oturma eylemi başlattı

BDP'nin açlık grevlerine destek vermek amacıyla Diyarbakır'da miting yapmasına Valilik tarafından izin verilmedi. Diyarbakır'da polis cadde ve sokaklar yoğun güvenlik önlemi alırken, mitingin yasaklandığını anons etti. Mitingin yasaklanmasını protesto eden BDP'li vekiller de oturma eyleminin ardından Valilik binası önüne geldi. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Valilik önünde bir açıklama yaptı ve "Bugün Diyarbakır'da miting yapsaydık sorunun çözümüne yakın mesajlar verecektik. Ortada pazarlık yok, can var" dedi.

Cezaevindeki tutuklu ve hükümlü PKK ve KCK'lıların 53. gününe giren açlık grevlerine destek vermek amacıyla BDP milletvekilleri Diyarbakır'da miting düzenlemek istedi. Ancak Diyarbakır Valiliği dün BDP'ye gönderdiği talimatla mitinge izin verilmeyeceğini açıkladı.

Diyarbakır'da miting düzenlemek isteyen BDP'li vekiller, polis tarafından "Yaptığınız eylem usulsüzdür. Bulunduğunuz yeri terkedin. Aksi halde müdahale etmek durumunda kalacağız" şeklinde uyarıldı. Batıkent kavşağında basın açıklaması yapmalarına izin verilmeyen BDP'li vekiller Sırrı Süreyya Önder, Ayla Akat Ata, Nurseli Aydoğan, Altan Tan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir durumu protesto etmek için cadde ortasında oturma eylemi başlattı. Polis mitinge katılmak isteyenlere, vekillerin oturma eylemine katılmasına izin vermedi.

BDP Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak, ilk kez Valilik tarafından kentin tüm sokak ve caddelerinin yasaklandığını ifade ederek, "Bu bir sıkı yönetim ilanıdır. İlk kez böyle bir karar ile karşılaşıyorum. Biz bir şekilde bu yasakçı zihniyeti kıracağız. Kabul edilemez. Kabul edersek yarın nefes almamızı da yasaklarlar" dedi.

Altan Tan ise, "Batman’da miting yaptık da ne oldu? Diyarbakır Valisi, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin çizgisinde. Açlık grevine girmeyin, miting, yürüyüş yapmayın diyorlar. İdris Naim Şahin gibi takla atıp top mu oynayalım" diye konuştu.



Polisten 'miting yasaklandı' anonsu



Diyarbakır Valiliği tarafından yasaklanan BDP mitinginin duyurulması için polis anons yaptı. Batıkent Meydanı ve meydana çıkan tüm sokaklarda polis güvenlik önlemleri aldı. Meydana çıkmak isteyen gruplarla polis arasında çatışmalar çıktı.

Herhangi bir olay çıkmasına karşın polis BDP İl Binası'nın çevresini korumaya alırken, giriş çıkışlara da izin vermedi.

Çevre illerden Diyarbakır'a destek ekipleri gönderilirken, Diyarbakır'da görevli tüm polislerin izinleri iptal edildi.

BDP'lilerin oturma eylemi sürerken, polis helikopteri de şehrin üzerinde güvenlik uçuşları yaptı.

Demirtaş: Şov yok, insan hayatı var



BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Dışarda her gün ölüm yaşanıyor. Miting ve yürüyüşlerle ölümlerin yaşanmaması için çaba gösteriyoruz. Açlık grevleri ölümle sonuçlanmasın diye demokratik yöntemlerin devreye girmesi için gayret ediyoruz. Bugün Diyarbakır'da sıkıyönetim ve darbe görüntülerine rağmen sağduyuyu elden bırakmıyoruz. Biz bu ölümleri durdurmak zorundayız. Atılacak olumlu adımlara karşı pozitif adımlar atacağız. Talepler konusunda Hükümet esnek olmalı. Yasadışı talepler değildir. Birlikte hangi adımları atacağımıza karar verilebilir. Başbakan'ın söylediği gibi ortada bir şov yok, insan hayatı var. Başbakan bu üslubu değiştirmeli. Demokratik siyasetin kanalları açık oldukça ölümleri durdurmak daha kolay olacak. Ortada şantaj yok. Yüzyıllık sorun var. Açlık grevindekiler bu kadar ciddi karar almışlarsa herkesin bir kez daha düşünmesi gerekir. Bir basın açıklaması nedeniyle şehir ablukaya alınıyor. Basın açıklamasına yaklaşımı görüyorsunuz. Başbakan'ın meseleye ciddi yaklaşması gerekir. Bu olay siyasi istismar edilmemeli. Bugün Diyarbakır'da miting yapsaydık sorunun çözümüne yakın mesajlar verecektik. Ortada pazarlık yok, can var. Daha cesur olacak hükümete biz yardımcı olmaya hazırız. Ancak Türkiye polis devletine dönmüştür. Bu yöntemler doğru değil. İnsanlar yürüyüş ve miting yapabilmelidir.''

Bağımsız Mardin Milletvekili Ahmet Türk, Valilik önünde yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

''Diyarbakır Valisi yapacağımız mitingi terörize etti. Bugünkü görüntüler Esad'ın Suriye görüntüsünü aratacak manzaralardır. Tüm olumsuzluklara rağmen aklın ve vcidanın öne çıkması gerekir. Cezaevlerindeki ölümlerin önüne geçmek için böyle devam ederse arkadaşlarımızla bedenimizi biz de ölüme yatıracağız.''

(Not: Fotoğraf, BDP Diyarbakır İl Başkanı Zübeyde Zümrüt'ün twitter hesabından - @ZubeydeZumrut - ve @firat_turk'ün hesabından alınmıştır)