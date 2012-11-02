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BDP'nin Diyarbakır mitingine valilik yasaklaması!

Diyarbakır Valiliği, İstasyon Meydanı'nda yarın yapılacak olan "Özgür yaşam için vicdan buluşması" mitingini yasakladı.

02 Kasım 2012 12:53

52. gününe giren açlık grevleri için Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda yarın yapılması planlanan "Özgür yaşam için vicdan buluşması" mitingi Diyarbakır Valiliği'nden yasaklama kararı geldi. Valilik, kararı BDP Diyarbakır il ve ilçe örgütlerine, TUHAD-DER, MEYA-DER, GÖÇ-DER ve 78'liler Derneği'ne bir yazıyla bildirildi. Yasaklama kararında, şu ifadelere yer verildi: "Milli güvenlik, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeninin başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla başta ilimiz İstasyon Meydanı olmak üzere ilimiz merkezinde toplantı olabilecek diğer tüm açık alanlarda 3 Kasım 2012 tarihinde bahse konu olan amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmek istenilen her türlü toplantı, gösteri, yürüyüşü, eylemi ve etkinlikleri Valilik makamının 1 Kasım tarihi itibariyle yasaklanmıştır."

'Vali anayasayı ihlal suçu işliyor'

Öte yandan mitingin  valilikçe yasaklanmasını değerlendiren BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak: "Birileri demokrasiyi rafa kaldırıyor diye demokratik haklarımızı kullanmaktan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Valiliğin aldığı kararın hukuksuz ve yasadışı olduğunu, olduğunu belirten Kışanak, miting yapmanın anayasal bir hak olduğunu ve bu haklarını kullanacaklarını söyledi.


 "Vali bir kez daha anayasayı ihlal suçu işledi" diyen Kışanak: "Yapacağımız mitingin sloganı ,'Özgür yaşam için vicdan buluşması' olarak planlandı. Bugün cezaevlerinde açlık grevinin 52. günü. İnsanlar her saniye ölüme biraz daha yaklaşıyorlar. Biz yapacağımız bu miting ile vicdanlara sesleneceğiz. Kamuoyunda duyarlılık oluşturmak ve çözüm konusunda adım atmak üzere bu mitingi planladık. Öyle gözüküyor ki Diyarbakır Valisi ölümlerin önlenmesi ve vicdanların harekete geçmesi konusunda olumsuz bir tutum içindedir" şeklinde konuştu.


Kışanak, yarın saat 12:00'de BDP eşbaşkanları, milletvekilleri ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) eşbaşkanlarıyla birlikte kitlesel olarak Batıkent Meydanı'nda valiliğin kararını protesto edeceklerini söyledi.

 

 

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