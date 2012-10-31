Diyarbakır Valisi: Kepenk kapatmayanı ceza yazmakla tehdit ediyorlar

Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, cezaevlerindeki açlık grevlerine destek eylemleri sırasında yaşananları yorumladı. Belediye yönetimini suçlayan Toprak, "Kepenk kapatmayan esnafı ceza yazmakla tehdit ediyorlar." dedi.

Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler üzerinden yapılmaya çalışılan provokasyonun tutmadığını ifade eden Toprak, belediye tarafından iş yerini açan esnaflarını ceza yazmakla tehdit ettiğini söyledi. Vali Toprak'ın açıklamaları şöyle:

''Okulların yollarını kesip, minibüsün kontağını kapattırmaya çalışıyorlar. Bu gerçek bir irade değildir. Vatandaş gerçek iradesiyle çocuğunu okula göndermiyorsa, kepengini indiriyorsa dersiniz ki bu kişinin kendi düşüncesidir.

Ama yüzde yüzde böyle değildir. Vatandaş itibar etmiyor, vatandaşı tehdit ediyor. İş yerini açanı da oraya ertesi gün belli görevlileri gönderip ceza yazdırmakla tehdit ediyorlar. Bunların hepsi biliniyor.''



'1.6 milyonluk şehirde bunları normal karşılamak lazım'



Vatandaşların provakasyonları umursamaması nedeniyle büyük olumsuzluk yaşanmadığını ifade eden Toprak, "Şiddet ortaya koymak suretiyle insanları sindirmeye, ürkütmeye çalışıyorlar.

Olaylar cezaevine yakın yerlerdir. 1 milyon 600 bin kişinin yaşadığı bir yerde 3-5 bin kişinin istismar edilebilecek noktalarda toplanmasını normal karşılamak lazım. Bu olaylar vatandaşlarla yakından uzaktan alakalı değildir. Diyarbakır'da dün eğitim ve öğretim kesilmedi'' şeklinde konuştu.



'Diyarbakır halkına zulmetmekten vazgeçsinler'



Diyarbakır'da çöplerin zamanında toplanmadığına dikkat çeken Vali Toprak, "Nasıl oluyor da bu görevi yapmak zorunda olanlar bunu yapmıyorlar. Vatandaşlar bunu sorgulasınlar" dedi.

Vali sözlerini şu şekilde sürdürdü:

''Bayram süresince gezdim, her yer pislikten geçilmiyor. Ne zamanki bu şehirde 1-2 gün öncesinden çöpler toplanmıyor, 2-3 gün sonra sokak olaylarına davet çıkarıldığını analiz edin.

Bu şehirde ne zaman çöpler toplanmıyorsa arkasından bakınız bazı olaylar oluyor. Bakınız bayram süresince çöpler alınmadı. Maalesef dün bu çöpler ve lastikler olaya konu olanlar tarafından yakıldı. Bir de ağızlarına dolamışlar ekoloji ekoloji diye.

Ekoloji tanımlamasına gidenler lastik yakar mı lastik yaktırır mı?. Toplamadıkları çöpleri ve lastikleri yakmaya elverişli ortam hazırlıyorlar. Bunları tarih yargılayacaktır. Vicdanlar zaten yargılıyor. Diyarbakır halkına zulmetmekten vazgeçsinler.''