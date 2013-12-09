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BDP’li Hasip Kaplan: AKP, CHP ve MHP faşizmde birleşti

Grup Başkanvekili Pervin Buldan, Meclis'de gerginlik yaratan muhalefet şerhlerinin sonuna kadar arkasında durduklarını ve TBMM Başkanlığı’ndan gönderilecek yazıyı aynen iade edeceklerini vurguladı

09 Aralık 2013 20:24

Hülya Karabağlı / ANKARA

BDP Şırnak Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Hasip Kaplan, bütçe metinlerine yönelik operasyonu, “AKP, CHP ve MHP, inkar, ret politikaları ve faşizmde birleşti” diye değerlendirdi. BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, muhalefet şerhlerini geri çekmeyeceklerini ve arkasında durduklarını söyledi. Buldan,  Meclis Başkanlığı’ndan şerhle gönderilecek yazıyı aynen iade edeceklerine dikkat çekti.

 

İlk Meclis zabıtlarında ‘Kürdistan’

 

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe metninde ‘Kürdistan’ ve Öcalan’la ilgili bazı ifadelerin çıkarılmasına ilişkin oylamanın ardından BDP kanadı basın toplantısı düzenledi. Hasip Kaplan,  çantasından ilk Meclis’e kadar uzanan Meclis tutanaklarını çıkardı.  Mustafa Kemal Atatürk’ün, Meclis başkanlığı sırasında oturumu yönetirken  ‘Kürdistan’  sözlerine dikkat çekti.

 

AKP; MHP’nin boykot blöfünü yuttu

 

Kaplan, bu uygulamanın Cumhuriyet tarihinde bir ilk olduğunu söyledi ve “Anayasaya aykırı,  iç tüzük ihlali yaşandı. Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşandı. AKP, MHP’nin blöfünü yuttu. Bütçe görüşmeleri yarın olmasına rağmen, bugün usul tartışması açarak muhalefet şerhimizi oylattırdılar. AKP, CHP ve MHP inkar, ret politikaları ve faşizmde birleştiler. Bu bizi şaşırtmadı. Cumhuriyet tarihinde bütçe raporundan muhalefet şerhi çıkarılması bir ilktir” şeklinde konuştu.

 

Bütçe takvimi ertelenmeli

 

Kaplan,  bu gelişmenin teknik olarak bütçe takvimini değiştirmesi gerektiğine dikkat çekti. Yeni bir bütçe takvimi belirlenmesi gerekir dedi.

 

Buldan: AKP, CHP ve MHP’nin seçim mesajı 

 

Grup başkanvekili Pervin Buldan,  AKP, CHP ve MHP’nin ittifakını seçim mesajı olarak değerlendirdi.   TBMM’den ilk kez ‘Kürdistan’  ifadesinin kullanılmadığını hatırlatan Buldan,  geçtiğimiz yılki bütçe metninde de  ‘Kürdistan bölgesi’ ifadesinin kullanıldığını  ve kimsenin  itiraz etmediğini  gündeme getirdi.  “Güneş balçıkla sıvanmaz” diyen Buldan, Başbakan Tayyip Erdoğan’a da, “Hani artık fikirler konuşacaktı.  Hani silahlar susacaktı. Hani her şey Meclis çatısı altında tartışılacaktı. Bu işte fikirlerimizi beyan ediyoruz”  diye seslendi.

 

Kıyamet koparan bölüm

 

Kaplan, Meclis’te kıyamet koparan bölümün  “Kürdistan’da eşitsiz gelişim ve ekonomik sömürü’  başlıklı bölüm olduğunu söyledi. İşte o bölüm:

“Bölge’nin ekonomik gelişiminin 3 farklı biçimde Türkiye sermayesinin genel birikim hedeflerine göre yönlendirildiğini görmek gerekiyor. Bu anlamda sermayenin merkez ülkelerle kurduğu eşitsiz ilişkinin bölge ile benzer bir ilişki kurmasına engel olmadığı, bu ilişkinin bölge üzerindeki baskıyı arttırdığını söylemek mümkün. Örneğin üretkenlik sorunundan kaynaklanan cari açık ve sıcak paraya dayalı ekonomi, bölgenin enerji sömürüsünü Türkiye için vazgeçilmez kılmakta. Bölge ekonomisini yerel dinamiklerinden ayırarak, kendi merkezi yönelim ve ihtiyaçlarına göre belirleyerek, bölge ile merkez arasında sürekli korunan bir fark yaratılarak bölgenin enerji-maden-elektrik-ucuz işgücü kaynağı olarak tutulurken, bir yandan da pazar olarak önemsendiği dikkate değer. Fakat bölgenin temel sorunları, sermaye birikiminde yapılan tercihler ve genel olarak emekçilere yönelik ve bölgesel olarak eşitsizlikler yaratan kapitalizm dinamiklerinden bağımsız değil. Yani bölge geri kalırken,  Türkiye’nin diğer yerleri de kendi içinde ciddi eşitsizlikler ve ekonomik sömürü ilişkileri içinde yaşıyor.”

BDP’nin muhalefet şerhinin tam metni şöyle

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