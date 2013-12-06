'Türkiye Kürdistanı' ifadesi, 2014 Bütçe Kanunu Tasarısı’na girdi

TBMM Başkanlığı, Bütçe Tasarısı’nı, BDP’li komisyon üyelerinin Doğu ve Güneydoğu'da ağırlıklı olarak Kürtler'in yaşadığı bölgeleri 'Kürdistan' olarak tanımladığı muhalefet şerhiyle birlikte bastırdı ve gelecek hafta Genel Kurul’da görüşülmek üzere dağıtımını yaptı.

Hürriyet gazetesinden Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre, TBMM Genel Kurulu’nda salı günü görüşülmeye başlanacak Bütçe Tasarısı ve Plan-Bütçe Komisyonu Raporu’nda 17 kez Kürdistan ifadesi geçiyor.

Komisyonun BDP’li üyeleri Hasip Kaplan ve Adil Zozani’nin imzasıyla yer alan muhalefet şerhinde, ‘Kürdistan’da eşitsiz gelişim ve ekonomik sömürü’ başlıklı bir bölüme yer verildi ve “Kürt halk önderi Sayın Öcalan”, “Türkiye Kürdistanı”, “Türkiye ve Kürdistan’ın dört bir yanı” ifadeleri yer aldı.

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