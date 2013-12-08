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Bütçede MHP-Kürdistan krizi

TBMM'de salı günü başlayacak bütçe maratonunda CHP bin 800, BDP 500’e yakın önerge hazırladı

08 Aralık 2013 22:00

Hülya Karabağlı/ ANKARA

MHP, bütçe tasarısında BDP'nin şerhinde 'Kürdistan' tanımı yapılınca TBMM Başkanlığı'na Anayasa aykırılık başvurusunda bulundu, MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu, yarın gelecek yanıta göre tutum belirleyeceklerini söyledi.

TBMM Genel Kurulu bütçe maratonuna 10 Aralık Salı günü başlıyor. 11 gün sürecek maratonda, muhalaefet iktidarı önergelerle sıkıştıracak. CHP bin 800, BDP ise 500'e yakın önerge hazırladı. BDP’li Hasip Kaplan T24'e, bakanlıkların durumuna göre, bir ya da iki önerge vereceklerini söyledi. Bütçe görüşmelerinde her bir bütçeye 6 önerge verilebiliyor. Önergeler 500'er kelime ile sınırlı. Türkiye bütçesinin, Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerine Sayıştay damgasını vurmuştu. CHP, MHP ve BDP, Sayıştay’ın yerinde ve performans denetim gibi önemli işlevlerinin yok edilmesini hem de kurumdan Meclis'e gönderilen metinlerin rapor niteliği taşımamasını eleştirmişti.

 

MHP'nin 'Kürdistan' itirazı

 

Bütçe tasırısında BDP’nin şerh metninde ' Kürdistan'  ve Öcalan’la ilgili ifadeler geçirmesi MHP’yi ayağa kaldırdı. MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu, T24'e, geçtiğimiz cuma günü TBMM Başkanlığı'na başvurarak, Anayasa, ilgili kanunu ve il özel idaresi yasasına aykırılık başvurusunda bulunduklarını söyledi.

 

Çiçek, yarın yanıt verecek

 

Halaçoğlu, TBMM Başkanlığı'nın yarın taraflarına bilgi vereceğini söyledi. Halaçoğlu, başkanlıktan gelecek yanıta göre bütçe maratonunda tutum izleyeceklerini söyledi. MHP Grubu, boykot seçeneğini de düşünüyor.

 

Kaplan: Kıyameti koparırız

 

BDP'nin bütçe komisyonu üyesi Hasip Kaplan, bütçe tasarısından bir ayıklama yapılamayacağını söyledi  ve "Kıyameti koparırız" dedi. Kaplan, böyle bir adım atılması durumunda bütçenin görüşme takviminin değişebileceğini vurguluyor.

 

11 gün boyunca ziyaretçi yasağı

 

Genel Kurul, bütçe görüşmelerinin başlayacağı Salı günü ve 20 Aralık'taki son gün saat 14.00'te, hafta sonu da çalışacak. TBMM Başkanlık Divanı ziyaretçi yasağı kararı aldı. Karar, milletvekillerine bildirildi.

İlk gün, bütçenin tümü üzerinde görüşmeler yapılacak. Hükümet adına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile muhalefet partilerinin liderlerinin grupları adına konuşma yapması bekleniyor. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, salı günkü oturumu yönetecek.

11 Aralık Çarşamba günü ilk turda Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Sayıştay, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Başbakanlık, Kamu Denetçiliği Kurumu, MİT ve MGK Genel Sekreterliği, ikinci turda RTÜK, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurulu ve Türk Tarih Kurumu.

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, AFAD, Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Diyanet İşleri Başkanlığı, TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, BDDK, SPK bütçeleri 12 Aralık Perşembe günü ilk turda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü ile Devlet Personel Başkanlığı bütçeleri aynı gün ikinci turda görüşülecek.

13 Aralık Cuma günü AB Bakanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Rekabet Kurumu bütçelerini ilk turda, Adalet Bakanlığı, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, HSYK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile MTA bütçeleri ikinci turda ele alınacak.

14 Aralık Cumartesi günü İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, DSİ; Meteoroloji ve Türkiye Su Enstitüsü bütçeleri ilk turda, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TÜİK, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bütçeleri ikinci turda görüşülecek.

Dışişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerin bütçeleri ise 15 Aralık Pazar günü görüşülecek.

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