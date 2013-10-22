BDP'den Hakan Fidan'a destek

BDP Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Kürt sorununun çözümü istemeyen uluslararası güçler tarafından hedefe alındığını öne sürerek, “Sürecin yürümesi için iyi niyetle çaba sarf eden aktörler korunmalı” dedi.

'Fidan, barışçıl çözümü istemeyenlerin hedefinde'

Radikal'den Rifat Başaran'ın haberine göre Zozani, Fidan’a yönelik eleştirilerin “çözüm sürecinden bağımsız düşünülemeyeceğini” belirterek, Türkiye’de Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yöntemlerle çözülme girişimlerinin sürekli birilerini rahatsız ettiğini ifade etti. Çözüm sürecinin ilk günlerinde Paris’te üç PKK’lının öldürüldüğünü anımsatan Zozani, “Sonraki dönemlerde de bu sürecin temel aktörlerinden biri olan Hakan Fidan hedef tahtasına konuldu. Hakan Fidan’ın özellikle uluslararası çevrelerce bu dönemde hedefe konulmuş olması Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yöntemlerle çözülmesi arayışından bağımsız değerlendirilemez. Nasıl ki Oslo süreci ile birlikte Hakan Fidan gündeme getirilmişti, aynı çevreler bir kez daha bu sürecin yalpalanmaya başladığı anda yine devreye girdiler. Böyle bir kampanya ile karşı karşıyayız” dedi.