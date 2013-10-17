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'Türkiye, MOSSAD için çalışan 10 İranlı ajanı Tahran'a ihbar etti'

'Davos moderatörü' olarak tanınan David Ignatius, Türkiye'nin İsrail'in gizli servisi MOSSAD için çalışan İranlı ajanları Tahran'a bildirdiğini iddia etti

17 Ekim 2013 16:36

Washington Post'ta David Ignatius imzasıyla yayımlanan makalede, "Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler kötü olduğu için Ankara'nın MOSSAD için çalışan 10 İranlı ajanını Tahran'a ihbar ettiği" öne sürüldü.  

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği "one minute" tepkisiyle bilinen 2009 yılındaki Davos toplantısında moderatörlük yapan Ignatius'un iddiasına göre, "İranlı ajanlar MOSSAD temsilcileriyle görüşmelerini Türkiye'de gerçekleştiriyordu. Ankara, İsrail-Türkiye ilişkilerinin en kötü olduğu dönem olan geçen yıl başlarında bu İranlı ajanlardan 10 kadarının kimliklerini Tahran yönetimine bildirdi."

 

İlk tepki Erdoğan'ın danışmanından

 

Ignatius’un iddialarına Ankara'dan ilk tepki, Başbakan Erdoğan'ın danışmanı Mustafa Varank'tan geldi. Varank, Twitter hesabından yaptığı yorumda, Ignatius'ın yazısını "psikolojik harp" olarak nitelendirdi.

Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Ignatius yazısı o kadar tutarsız ki. İstihbarat dünyasında işler anlaşmalarla yürür, 'ummazdı' 'hayal etmezdi'lerle istihbaratçılık mı olur?"

"Sonbahar sıcak geçecekti ya hani? Baktılar olmuyor, hükümetin ve istihbaratın itibarına yönelik uluslararası kampanyaya hız verdiler."

"Hükümete ve istihbarata karşı uluslararası psikolojik harp harekatından önümüzdeki uzun seçim döneminde vazife çıkaranlar mutlaka olacaktır. "

 

ABD-Türkiye ilişkilerini etkilemedi

 

Ignatius'a göre, "ABD'li yetkililer İsrail için çalışan İranlı ajanların kimliklerinin ortaya çıkmasını 'talihsiz bir istihbarat kaybı' olarak nitelendirse de doğrudan Türk yetkililere eleştiride bulunmadı. Aksine Türkiye ile ABD ilişkileri daha da güçlendi. ABD'li yetkililer Türkiye'nin ajanların kimliğini açıklama hamlesinin Mavi Marmara olayına bir yönelik bir misilleme mi, yoksa Türk-İsrail ilişkilerindeki gerginliğin bir uzantısı mı olduğunu anlayamadı." 

Ignatius, yazısında, "Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden bir sözcüye konuyla ilgili ulaştığını ancak bir yorum alamadığını" da belirtti.

 

Hakan Fidan tedirginliği

 

Washington Post yazarı, "İsrail'in Mavi Marmara olayıyla ilgili özür dilememekteki inadının arkasında da söz konusu olayın olabileceğini" öne sürdü. Ignatius'a konuşan üst düzey İsraillilere göre, "Özüre rağmen Erdoğan'la gerginlik sürüyor. MİT Müsterşarı Hakan Fidan da Tahran'la yakın ilişkileri nedeniyle İsrail'deki istihbarat kurumları tarafından şüpheli görülüyor." 

Ignatius, yazısında, "yıllar önce İsrailli istihbaratçıların CIA'deki mevkidaşlarına Fidan için, 'İran istihbaratının Ankara büro şefi' yakıştırmasını yaptığını" da söyledi. 

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