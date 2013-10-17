Davutoğlu, Hakan Fidan'la ilgili iddiaları yalanladı

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile ilgili ortaya koyulan iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi.

Konya 'da bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile ilgili iddialara Davutoğlu, "Hakan Fidan ile ilgili ortaya koyulan iddialar gerçek dışıdır" dedi.

Türkiye, Mossad'a çalışan İran ajanlarını ihbar etti mi?

Gazetenin ve ABD medyasının önemli yazarlarından David Ignatius'un kendi köşe yazısında dile getirdiği iddiaya göre Mossad'la görüşen 10 İranlının kimliklerinin Tahran'a sızdırılması, İsrail'in Mavi Marmara baskınına ilişkin olarak özür konusunda ayak diremesinin de nedenlerinden biriydi. Ignatius yazısında açıkça ismini vererek bu olaydan MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın sorumlu olduğunu öne sürmüştü.

Netanyahu hükümetinin, Türkiye'den Mavi Marmara baskınına ilişkin olarak özür konusunda ayak diremesinin altında da bu durumun yattığı belirtildi.

Haberde MİT Müsteşarı Hakan Fidan eleştirildi. Makalenin zamanlamasına dikkat çeken Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise iddiaları yalanladı.