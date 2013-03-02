BDP ve DTK, Kandil'in mektubunu Öcalan'a getiriyor

BDP ve DTK heyeti Kandil yönetimiyle dün buluştu. Abdullah Öcalan’ın silah bırakmaya giden aşamaları anlattığı mektubunu BDP aracılığıyla alan Kandil, yanıt mektubunu Öcalan’a ulaştırılmak üzere BDP heyetine verdi.

İmralı’da MİT ile süreç konusunda mutabakata vardığını açıklayan Abdullah Öcalan’ın, silah bırakmaya giden aşamaları anlatan mektubunun BDP aracılığıyla ulaştırıldığı Kandil yönetimi ile BDP ve DTK heyeti beklenen buluşmayı gerçekleştirdi. KYB’nin organize ettiği görüşme sabaha karşı sona erdi.

Milliyet'ten Namık Durukan'ın haberine göre, Öcalan'ın Kandil’e gönderdiği mektup, BDP aracılığıyla muhataplarına ulaşırken, BDP ve DTK Eşbaşkanlarından oluşan 6 kişilik milletvekili heyeti, Süleymaniye’de dün gün boyu Kandil’den gelecek yanıtı bekledi. Kandil’in bombalanması başta olmak üzere bazı tereddütler nedeniyle örgüt ile BDP heyetinin görüşmesi gecikti.



KYB devreye girdi



Kandil yönetimini ikna etmek için KYB devreye girdi. Dün, heyetin Süleymaniye temaslarında bulunmayan Sırrı Süreyya Önder’in KYB heyeti ile birlikte Kandil yönetimiyle ön görüşme yaptığı belirtildi. Bu süre içinde Süleymaniye’de bulunan BDP ve DTK heyetinin, Kürt parti ve oluşumları ile süreci görüşmek için temasları gün boyu devam etti. Heyet, dün önce İslami Birlik Partisi, ardından Kuzey Irak’ın anamuhalefet partisi Goran Hareketi lideri Noşirvan Mustafa ile görüştü.

Kandil, görüşmeyle ilgili KYB’nin yanıtına dün öğleden sonra yanıt verdi. Bu yanıt üzerine dün akşama doğru BDP ve DTK heyeti, yoğun koruma eşliğinde Kandil’e doğru yola çıktı. Heyet, KYB’nin Kandil bölgesi ile sınırını oluşturan Sengeser bölgesinde kendilerini bekleyen PKK’lılarla buluştu. Buradan PKK’lıların yoğun güvenlik önlemi altında heyet, üç araçla Kandil’e doğru yola çıktı.

Heyet, akşam saatlerinde Kandil’in girişindeki Levje noktasında örgütün yönetim kadrosuyla bir araya geldi. Bombalama tehlikesine karşı BDP’li milletvekilleri telefonlarını kapatarak, görüşmeye geçti. Görüşmede BDP’li heyet, Murat Karayılan, Sabri Ok, Duran Kalkan ve diğer yöneticiler ile Öcalan’ın gönderdiği mektubu geniş kapsamlı değerlendirdi. Örgüt yöneticileri, görüşme sonrasında eylemsizlik, Kuzey Irak’a çekilme ve silah bırakmaya kadar gidecek olan planı içeren Öcalan’ın mektubuna yine mektupla karşılık verdi. Kandil yönetimi, mektubu Öcalan’a ulaştırılmak üzere BDP heyetine verdi.

Heyet, sabaha karşı yine aynı yolu izleyerek Süleymaniye’ye döndü.

Heyetin bugün Erbil’e geçeceği pazar günü ise Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ve kabul etmesi halinde Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile görüşeceği öğrenildi. Bu arada BDP’li Selahattin Demirtaş’ın bugün Bingöl’de bir etkinliğe katılacağı belirtildi. Bingöl İl Başkanı Halis Yurtsever, Demirtaş’ın bugün Bingöl’e geleceğini ve BDP il binası önünde halka hitap edeceğini, Genç ilçesinde de akşam yemeğine katılacağını duyurdu. Demirtaş’a bir süre önce cezaevinden tahliye olan Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkanı Fırat Anlı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir’in eşlik edeceği açıklandı.