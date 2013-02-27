BDP Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş: Öcalan'ın mektubu Kandil'e ulaştı

Abdullah Öcalan ile görüşen ikinci BPD heyetinde yer alan milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in Irak'a gidişi ardından BDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak, DTK Eş başkanları Ahmet Türk, Aysel Tuğluk'un yarın Kandil'e gideceği iddia edildi. BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, "Kandil'e heyet gidecek ama kimin gidip gitmeyeceğini bilmiyorum" derken, BDP Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş "Haberler spekülatif, bizimle ilgisi yok" dedi. Beştaş, "Öcalan'ın mektubunun Kandil'e ulaştığını" belirtti.

Yenisafak.com.tr'de yayımlanan Çetiner Çetin imzalı habere göre, daha önce Abdullah Öcalan'ın mektubunu Kandil'e götüreceği konuşulan BDP Eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ile Gültan Kışanak'ın bağımsız milletvekilleri ve DTK Eş başkanları Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk'la birlikte yarın Süleymaniye'de Sırrı Süreyya Önder'le buluşacağı öğrenildi. 5 kişilik heyetin Süleymaniye'den Kandil'e geçerek PKK'nın dağ kadrosuyla bir görüşme yapacağı ve örgütün silah bırakması konusunda izleyeceği politikanın ele alınacağı öne sürüldü.

T24'e konuşan BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, "Kandil'e heyet gidecek ama kimin gidip gitmeyeceğini bilmiyorum" derken, BDP Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş iddiaları yalanladı. "Eş başkanlarımız Ankara'da" diyen Danış, "Basında dolaşan haberlerin hepsi spekülatif. Bizimle hiç bir ilgisi yok" dedi.

Beştaş, SKY Türk 360'ta Murat Sabuncu ve Doğan Akın'ın sunduğu "Gündem ve Ekonomi" programında da "Öcalan'ın mektubunun Kandil'e ulaştığını" söyledi.