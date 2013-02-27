T24 LogoT24 Logo
Gündem

BDP Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş: Öcalan'ın mektubu Kandil'e ulaştı

Danış Beştaş, BDP ve DTK Eş Başkanlarının Kandil'e gideceği iddiasını yalanlarken Sırrı Sakık, 'Kandil'e heyet gidecek, ama kimler gidecek bilmiyorum' dedi

27 Şubat 2013 21:18

 

Abdullah Öcalan ile görüşen ikinci BPD heyetinde yer alan milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in Irak'a gidişi ardından BDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak, DTK Eş başkanları Ahmet Türk, Aysel Tuğluk'un yarın Kandil'e gideceği iddia edildi. BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, "Kandil'e heyet gidecek ama kimin gidip gitmeyeceğini bilmiyorum" derken, BDP Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş "Haberler spekülatif, bizimle ilgisi yok" dedi. Beştaş, "Öcalan'ın mektubunun Kandil'e ulaştığını" belirtti.
Yenisafak.com.tr'de yayımlanan Çetiner Çetin imzalı habere göre, daha önce Abdullah Öcalan'ın mektubunu Kandil'e götüreceği konuşulan BDP Eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ile Gültan Kışanak'ın bağımsız milletvekilleri ve DTK Eş başkanları Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk'la birlikte yarın Süleymaniye'de Sırrı Süreyya Önder'le buluşacağı öğrenildi. 5 kişilik heyetin Süleymaniye'den Kandil'e geçerek PKK'nın dağ kadrosuyla bir görüşme yapacağı ve örgütün silah bırakması konusunda izleyeceği politikanın ele alınacağı öne sürüldü.
T24'e konuşan BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, "Kandil'e heyet gidecek ama kimin gidip gitmeyeceğini bilmiyorum" derken, BDP Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş iddiaları yalanladı. "Eş başkanlarımız Ankara'da" diyen Danış, "Basında dolaşan haberlerin hepsi spekülatif. Bizimle hiç bir ilgisi yok" dedi.
Beştaş, SKY Türk 360'ta Murat Sabuncu ve Doğan Akın'ın sunduğu "Gündem ve Ekonomi" programında da "Öcalan'ın mektubunun Kandil'e ulaştığını" söyledi.  

 

ETİKETLER

bdp eş başkanlarsırrı süreya önderdtk eş başkanlarıkandilimralı

İlgili Haberler

Türk: Ben berbere gidiyorum, Aysel Hanım da Diyarbakır'da

Gazetecilerin "Kandile gidecek misiniz?" sorusuna yanıt veren Türk 'Ne kandili, berbere gidiyorum' diyerek Meclis berberine gitti

Sırrı Süreyya Önder Irak'ta

Sırrı Süreyya Önder'in saat 17.00 itibariyle Habur kapısından çıkış yaptığı bildirildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24