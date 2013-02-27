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Türk: Ben berbere gidiyorum, Aysel Hanım da Diyarbakır'da

Gazetecilerin "Kandile gidecek misiniz?" sorusuna yanıt veren Türk 'Ne kandili, berbere gidiyorum' diyerek Meclis berberine gitti

27 Şubat 2013 17:43

Abdullah Öcalan'ın çözüm sürecinde muhataplarına yazdığı üç mektuptan Kandil'e gönderilecek olanı Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk'un götüreceği iddia edildi. Türk ise bu konuda henüz karar verilmediğini açıkladı.

Çözüm sürecinde Abdullah Öcalan'ın Avrupa, Kandil ve BDP ’ye yazdığı mektuplardan ilki dün BDP'ye ulaştı. Kandil'e gidecek mektubu götürecek isimler için ise bugün iki bağımsız milletvekilinin adı ortaya atıldı. CNN Türk canlı yayınına katılan DHA muhabiri Felat Bozaslan, DTK Başkanı Mardin bağımsız milletvekili Ahmet Türk ile Van bağımsız milletvekili Aysel Tuğluk'un bu sabah saat 10'da, mektubu muhataplarına iletmek üzere Kuzey Irak'a hareket ettiklerini iddia etti.

İddianın ardından TBMM'de görülen Ahmet Türk, iddiayı yalanladı. Meclis koridorlarında gazetecilerin "Kandile gidecek misiniz?" sorusuna yanıt veren Türk 'Ne kandili, berbere gidiyorum' diyerek Meclis berberine gitti.


Türk: Ben Meclis'teyim, Aysel Hanım da Diyarbakır'da


Ahmet Türk, bu gelişmelerin ardınan TBMM'de AA'nın sorularını yanıtladı. Türk, Abdullah Öcalan'ın Kandil'e yazdığı mektubu götürdüklerine dair haberlere ilişkin, “Ben burada, TBMM'deyim. Aysel hanım (Tuğluk), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir toplantıya katılmak için Diyarbakır'da. Bu haberin kaynağı nedir, nasıl şekil aldı biz de anlamış değiliz. Ben de hayretle karşıladım” dedi.

Süreç içinde görüşmeler olabileceğini belirten Türk, “Gidebiliriz, tartışabiliriz. Bu sürecin kalıcı bir hale dönüşmesi için biz başından beri, elimizden geldiğince çabalarımızı derinleştireceğiz. Bu konuda katkı sunmaya çalışacağız” diye konuştu.

Kandil'e gitmelerine yönelik bir planlama olup olmadığı sorusuna Türk, “Şu anda bir araya gelip bu konuyu görüşmedik” karşılığını verdi.

Kandil'e gidebileceklerini, bunun imkan dahilinde olduğunu belirten Türk, “Olabilir, tartışacağız ama kararlaştırdığımız bir şey yok. Ne olacağını bilemiyorum. Yarın da yalancı çıkmak istemiyorum” dedi.


Kaçırılan kişilerin sağlık durumu iyi


Öte yandan çözüm sürecinin ilk iyi niyet adımı olarak görülen "PKK'nın kaçırdığı kaymakam, polis ve askerleri serbest bırakacağı" iddiaları konusunda da PKK’dan gayrı resmi bir açıklama geldi.

PKK’ya yakınlığıyla bilinen haber ajansı ANF’de yer alan bir yazıda, geçtiğimiz Eylül ayında Kandil’de kaçırılan devlet memurlarıyla görüştüğünü belirten Baki Gül, Kaymakam, asker ve polislere iyi bakıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Abdullah Öcalan, kardeşi Mehmet Öcalan’ın son ziyaretinde PKK’nın kaçırdığı kişileri serbest bırakabileceği imasında bulunmuştu. Konu hakkında dün konuşan Başbakan Erdoğan ise kaçırılan kişilerin kesinlikle pazarlık konusu yapılmayacağını açıklamıştı.

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