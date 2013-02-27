'BDP, Kandil ve Avrupa'ya da heyet gönderecek'

Kurtuluş Tayiz

(Taraf - 27 Şubat 2013)



BDP’li heyetin İmralı ziyaretinin ardından çözüm süreci de hızlandı. Abdullah Öcalan’ın kaleme aldığı mektuplardan BDP için olanı dün adresine ulaştı. Diğer mektupların ise yola çıktığı belirtiliyor.

BDP şimdi de Öcalan’ın hazırladığı yol haritasını tartışmak için Kandil ve Avrupa’ya heyetler göndermeye hazırlanıyor. Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Pervin Buldan’dan oluşan heyetin İmralı dönüşünün ardından bu konu BDP’nin gündeminde. İmralı heyetinde yer alan Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın Kandil’e gidecek grupta yer almasının üzerinde uzlaşıldığı belirtiliyor. Altan Tan’la birlikte Kandil’e gidecek diğer isimler ise henüz netleşmedi. En az iki BDP’li ismin daha Tan’la birlikte gitmesi planlanıyor. Bu ziyaretin en geç birkaç gün içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Avrupa’ya gidecek heyette yer alacak isimler üzerinde de tartışmalar sürdürülüyor. İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan’ın Avrupa’ya gidecek grubun başında olması muhtemel. Sırrı Süreyya Önder’in ise gidip gitmeyeceği veya hangi grupta (Avrupa ve Kandil) yer alacağı dün öğlen saatlerine kadar netleşmemişti. Bu iki grupta yer alacak isimlerin belirlenmesi için BDP içerisindeki tartışmalar sürüyor.

Kandil ve Avrupa’ya yapılacak olan bu ziyaretlerin amacı Öcalan’la ilgili doğrudan izlenimlerin aktarılması olacak. Ayrıca Öcalan’ın hazırladığı yol haritasına ilişkin görüş alışverişi yapılacak ve Kandil’in yanıtı alınarak Öcalan’a getirilecek.



Rehineler bırakılmazsa görüşmeler etkilenir



PKK lideri Abdullah Öcalan’ın, asker ve sivil 16 rehineyi bırakması için PKK’ya yaptığı çağrıya ilişkin dün Kandil’den olumsuz, BDP lideri Demirtaş’tan ise olumlu bir açıklama geldi. Duran Kalkan, “Bu adımlar ancak karşılıklı olur” dedi. Demirtaş ise PKK’nın Öcalan’ın çağrısına “kesinlikle uyacağını” söyledi. Bu konunun bundan sonraki İmralı ziyaretlerini yakından ilgilendirdiğinin altını çizelim. PKK bu çağrıya kısa sürede olumlu karşılık vermezse bundan sonraki İmralı ziyaretlerinin sorun yaşabileceği belirtiliyor.



Bu Tweet imaj bozar



İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan’ın ziyaretle ilgili attığı Tweetler dikkat çekiciydi. Öcalan’ın barışa dair tek bir sözüne, pozitif bir mesajına ya da jestine yer vermeyen Buldan’ın “Görüşme odasına girdiğimizde Öcalan MİT mensuplarıyla sohbet ediyordu” demesine, doğrusu anlam veremedim.

Çözüm sürecinin yürütülmesinde etkili olduğunu tahmin ettiğim Erdoğan’ın baş danışmanı Yalçın Akdoğan’ın “Kandil Öcalan’ın imajıyla oynar mı” yazısı da dikkat çekiciydi. PKK kendi liderinin imajıyla oynar mı? Sanmıyorum.

Öcalan imajdan ibaret bir lider değil elbette; o Kürtlerin önemli bir bölümü için bir önder ve örgüt yapısı üzerinde de son derece etkili bir isim. Devletin yıllardır bozamadığı o imajı ne Kandil ne BDP bozabilir, diye düşünüyorum.