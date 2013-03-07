BDP, 41 ilde 'Öcalan'a özgürlük' mitingi yapacak

İmralı tutanaklarında geçen Abdullah Öcalan’ın “Ne ev hapsi, ne de af bunlara gerek kalmayacak. Herkes, hepimiz özgür olacağız” ifadelerinin ardından BDP de Nevruz'da Öcalan’a "özgürlük" arayacak. BDP, Nevruz dolayısıyla 41 il ve 88 ilçede "Öcalan’a Özgürlük, Kürtlere Statü" mitingi yapacak.

İmralı tutanaklarında geçen Abdullah Öcalan’ın “Ne ev hapsi, ne de af bunlara gerek kalmayacak. Herkes, hepimiz özgür olacağız” ifadelerinin ardından BDP de nevruzda Öcalan’a "özgürlük" arayacak. BDP, nevruz dolayısıyla 41 il ve 88 ilçede “Öcalan’a Özgürlük, Kürtlere Statü” mitingi yapacak. BDP’den yapılan açıklamada, bu yıl Nevruz'u “Öcalan’a Özgürlük, Kürtlere Statü” sloganıyla kutlanacağı belirtildi. BDP MYK tarafında 2013 nevruz miting yerleri ve tarihleri de belirlendi.

Toplam 41 il ve 88 ilçe olmak üzere 129 yerde yapılacak nevruz mitinglerinin programı şöyle: “17 Mart 2013 Pazar günü; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bingöl, Bursa, Denizli, Dersim, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Van, Beytüşşebap, Ceylanpınar, Çukurca, Egil, Erzin, Dörtyol, Güçlükonak, İskenderun, Hilvan, Kahta, Kocaköy, Midyat, Milas, Norşin, Patnos, Silvan, Suruç, Tutak, Uludere, Viranşehir.

18 Mart 2013 Pazartesi; Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ahlat, Birecik, Başkale, Bozova, Çatak, Derik, Dicle, Diyadin, Edremit(Van), Ergani, Eruh, Hani, Hınıs, Hizan, Kızıltepe, Kovancılar, Lice, Mazıdağı, Saruhanlı, Taşlıçay. 19 Mart 2013 Salı; Ağrı, Batman, Bitlis, Şırnak, Urfa, Malatya, Bandırma, Bismil, Cizre, Çınar, Çukurca, Dargeçit, Didim, Erciş, Hazro, Gevaş, İdil, Karaçoban, Karakoçan, Karlıova, Kulp, Kulu(Konya), Muradiye, Pazarcık, Salihli, Savur, Şemdinli, Tekman, Varto. 20 Mart 2013 Çarşamba: Adıyaman, Ardahan, Çanakkale, Elazığ, Malatya, Siirt, Bahçesaray, Bulanık, Ceyhan, Cihanbeyli(Yeniceba), Çaldıran, Çermik, Doğubayazıt, Edremit(Balıkesir), Elbistan, Gürpınar, Halfeti, Kağızman, Karayazı, Kuşadası, Malazgirt, Nusaybin, Özalp, Silopi, Siverek, Söke, Tarsus, Tatvan, Turgutlu, Yüksekova. 21 Mart 2013 Perşembe; Diyarbakır.”