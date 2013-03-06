Kemal Kılıçdaroğlu: MİT, İmralı’da yetkisini aşmıştır

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün basına kapalı gerçekleştirdiği grup toplantısında, İmralı sürecinde MİT’in görev yetkilerini aştığını söyledi. MİT’in görevlerini düzenleyen dördüncü maddesine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Bu maddeye bakıldığında, teşkilatın yetki ve görev sınırını aştığı görülmektedir. MİT’in böyle bir görevi ve yetkisi yok" dedi. MİT’in bu görüşmeleri yasaya göre, MGK kararıyla gerçekleştirilebileceğine dikkat çekti ve "Ortada MGK kararı var mı? Yok. Bu nedenle bu süreçte hukuk dışına çıkılmıştır."

'Gerekirse kürsüyü işgal edebiliriz'

Kılıçdaroğlu, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, İmralı görüşmeleri ve Başkanlık sistemiyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, milletvekillerini 'söylem birliği içinde olmalıyız' diye uyardı. AKP'nin Başkanlık sistemini Türkiye'ye dayattığına dikkat çeken CHP Genel Başkanı, "Başkanlık sistemini TBMM'ye getiremeyecekler. Ne pahasına olursa olsun karşı çıkacağız. Gerekirse kürsüleri işgal edeceğiz. Bunu yapabilmek için bir arada durmaya ve söylem birliği içinde olmamıza ihtiyaç var'' ifadesini kullandı.

Kapalı bölümde sadece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. 50 dakikaya yaklaşan konuşması alkışlarla kesildi. CHP lideri, kritik konularda genel başkan ve parti sözcüsünün yapacağı açıklamaların beklenmesini gerektiğinin altını çizdi.

CHP genel başkanının, MİT’in görev ve yetkilerini hatırlattığı ilgili yasanın dördüncü maddesi şöyle.

Madde 4 - Milli İstihbarat Teşkilatının görevleri şunlardır;

a) Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına, güvenligine, Anayasal düzenine ve milli gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan yöneltilen mevcut ve muhtemel faaliyetler hakkında milli güvenlik istihbaratını Devlet çapında oluşturmak ve bu istihbaratı Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile gerekli kuruluşlara ulaştırmak.

b) Devletin milli güvenlik siyasetiyle ilgili planların hazırlanması ve yürütülmesinde; Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile ilgili bakanlıkların istihbarat istek ve ihtiyaçlarınıkarşılamak.

c) Kamu kurum ve kuruluşlarının istihbarat faaliyetlerinin yönlendirilmesi için Milli Güvenlik Kurulu ve Başbakana tekliflerde bulunmak.

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının istihbarat ve istihbarata karşı koyma faaliyetlerine teknik konularda müşavirlik yapmak ve koordinasyonun sağlanmasında yardımcı olmak.

e) Genelkurmay Başkanlığınca Silahlı Kuvvetler için lüzum görülecek haber ve istihbaratı, yapılacak protokole göre Genelkurmay Başkanlığına ulaştırmak.

f) Milli Güvenlik Kurulunda belirlenecek diğer görevleri yapmak.

g) İstihbarata karşı koymak.Milli İstihbarat Teşkilatına bu görevler dışında görev verilemez ve bu teş-

kilat Devletin güvenliği ile ilgili istihbarat hizmetlerinden başka hizmet istikametlerine yöneltilemez. Milli İstihbarat Teşkilatı birimlerinin görev,yetki ve sorumlulukları Başbakanca onaylanacak bir yönetmelikte belirtilir.



